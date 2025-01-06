Президент Азербайджана об авиакатастрофе под Актау: Требуем наказания виновных

6 января 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членами семей погибшего экипажа пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО "Азербайджанские авиалинии", потерпевшего крушение под Актау при выполнении рейса Баку – Грозный, и выжившими бортпроводниками, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте азербайджанского лидера.

Фото: president.az

Как пишет azertag.az, Ильхам Алиев отметил, что сейчас идет процесс расшифровки "черных ящиков".

"Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней", – цитирует издание президента Азербайджана.

25 декабря 2024 года близ Актау упал самолет. На борту находились 67 человек, 29 из них выжили. Позднее Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество и профессионализм при спасении пассажиров упавшего самолета.

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30 декабря сообщалось, что Казахстан направил "черные ящики" в Бразилию.

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