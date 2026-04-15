Мир

Крушение самолета под Актау: Россия и Азербайджан сделали заявление

Крушение самолета , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 18:00 Фото: МЧС РК
15 апреля 2026 года Министерство иностранных дел России опубликовало совместное с Министерством иностранных дел Азербайджана заявление о крушении самолета под Актау, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в тексте, в соответствии с договоренностями президентов РФ и Азербайджана, достигнутыми во время их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, "стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета Embraer 190, принадлежащего авиакомпании AZAL, вблизи города Актау 25 декабря 2024 года в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации".

"Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия. Выражаем уверенность в том, что поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств. Вновь приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате крушения воздушного судна и разделяем боль невосполнимой утраты со всеми, кого затронула трагедия", – говорится в заявлении.

Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек. Все новости по ЧП – здесь.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
