В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет

Принц Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, прозванный "спящим принцем", умер 19 июля. 20 лет он провел в коме после аварии, которая случилась в 2005 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Siasat Daily, принц скончался в возрасте 35 лет.

"После аварии юношу госпитализировали в медицинский город короля Абдулазиза в Эр-Рияде. Там его держали на аппарате искусственной вентиляции легких под постоянным медицинским наблюдением. Его отец, влиятельный принц Халед бин Талал, привлекал лучших специалистов из разных стран, включая США и Испанию, но все усилия врачей оказались тщетными", – говорится в публикации.

Prince Alwaleed bin Khaled bin Talal Al Saud, known as the "sleeping prince," passed away on July 19, 2025, after nearly 20 years in a coma caused by a car accident in 2005.



Despite doctors' recommendations, his father, Prince Khaled, held on to hope, keeping him on life… pic.twitter.com/8xtRnvcnHa — Mid Day (@mid_day) July 20, 2025

Отец был категорически против отключения систем жизнеобеспечения. Несмотря на редкие проблески физических реакций, дававших семье мимолетную надежду, состояние принца оставалось безнадежным до самого конца.

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