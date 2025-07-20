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Мир

В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет

В Саудовской Аравии умер принц, который находился в коме больше 20 лет, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 10:36 Фото: Х/kompascom
Принц Аль-Валид бин Халед бин Талал Аль Сауд, прозванный "спящим принцем", умер 19 июля. 20 лет он провел в коме после аварии, которая случилась в 2005 году, сообщает Zakon.kz.

По информации Siasat Daily, принц скончался в возрасте 35 лет.

"После аварии юношу госпитализировали в медицинский город короля Абдулазиза в Эр-Рияде. Там его держали на аппарате искусственной вентиляции легких под постоянным медицинским наблюдением. Его отец, влиятельный принц Халед бин Талал, привлекал лучших специалистов из разных стран, включая США и Испанию, но все усилия врачей оказались тщетными", – говорится в публикации.

Отец был категорически против отключения систем жизнеобеспечения. Несмотря на редкие проблески физических реакций, дававших семье мимолетную надежду, состояние принца оставалось безнадежным до самого конца.

Ранее сообщалось о чудесном спасении туристки, которая в Турции погибла после падения с восьмого этажа, а затем воскресла.

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Андрей Дюсупов
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