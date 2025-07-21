Бразильский журналист случайно нашел тело пропавшей девочки в прямом эфире

В Бразилии журналист отправился снимать репортаж о пропаже 13-летней девочки. Во время съемки мужчина, неожиданно для себя, обнаружил останки ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, в Бразилии журналист нашел тело ребенка, про которого снимал репортаж. 13-летняя девочка пропала в июне, когда пошла с друзьями на реку. Именно на это место отправилась съемочная группа.

</p><p>Когда журналист Ленилдо Фразао вошел в водоем, то почувствовал что-то на дне. Он растерянно сказал команде: <i>"Мне кажется, здесь, на дне что-то есть. Нет, я не пойду, мне страшно".</i></p><p>После этого, на место происшествия приехали водолазы. Они изучили эту область и обнаружили тело пропавшей школьницы. Ее долго не могли найти, потому что в реке, где она утонула, сильное течение и много ям.</p><p>Ранее</p>

Когда журналист Ленилдо Фразао вошел в водоем, то почувствовал что-то на дне. Он растерянно сказал команде: "Мне кажется, здесь, на дне что-то есть. Нет, я не пойду, мне страшно".

После этого, на место происшествия приехали водолазы. Они изучили эту область и обнаружили тело пропавшей школьницы. Ее долго не могли найти, потому что в реке, где она утонула, сильное течение и много ям.

Ранее сообщалось о том, что пять человек пропали без вести после ливня в Южной Корее.