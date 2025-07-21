Обычный укус шмеля обернулся инфарктом для жительницы Башкортостана

Главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов заявил о том, что 32-летняя женщина попала в больницу после того, как шмель укусил ее в руку, сообщает Zakon.kz.

В соцсети он написал, что пациентка жаловалась на отек век, чувство нехватки воздуха и другие симптомы аллергической реакции. Помимо этого, она рассказала о "жгучей боли в груди".

После поступления в местную больницу врачи заподозрили острый коронарный синдром и направили ее в другое медучреждение. Выяснилось, пострадавшая перенесла инфаркт миокарда. Женщине оказали всю необходимую помощь.





"После получения лечения (в соответствии с клиническими рекомендациями по ведению пациентов с инфарктом миокарда) пациентка в стабильном состоянии была выписана домой", – написал Авзалов.

По словам специалистов, инфаркт спровоцировал синдром Коуниса – заболевание, при котором серьезная аллергическая реакция привела к проблемам с сердцем.

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