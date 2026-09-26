#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
441.88
503.61
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Трагедия на Каспии
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+16°
$
441.88
503.61
5.24
Мир

Обычный укус насекомого обернулся смертью женщины спустя год страданий

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 21:52 Фото: Zakon.kz
Жительница Великобритании умерла от тромбоза через год после укуса неизвестного насекомого в собственном саду, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Daily Mirror. История 48-летней Мэнди Уивер из города Виннерш началась летом 2017 года, когда во время уборки сада ее ужалило неидентифицированное насекомое. Спустя несколько недель рана стала гноиться, а в клинике медсестра диагностировала инфекцию и выписала антибиотики.

Несмотря на временное улучшение, заболевание быстро перешло на обе ноги. Муж погибшей, 54-летний Марк Уивер, рассказал, что врачи связывали ухудшение с пылью на работе женщины (она трудилась уборщицей в супермаркете), не проводя углубленных обследований.

"К январю 2018 года ноги Мэнди потемнели, а выделения стали настолько обильными, что семье приходилось подкладывать пеленки для животных. В сентябре того же года в незаживающих ранах даже завелись личинки. Из-за сильной боли и ограниченной подвижности женщина оказалась прикована к дому", – говорится в сообщении.

Лишь в октябре 2018 года ее направили к профильному специалисту, но за несколько дней до приема Мэнди нашли мертвой. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал тромбоз глубоких вен и последующая тромбоэмболия легочной артерии, вызванные хронической инфекцией и неподвижностью.

Муж погибшей обвинил врачей в халатности и подал иск против клиники. Юристам удалось доказать связь между бездействием медиков и развитием смертельного тромба. Хотя клиника официально вину не признала, дело закрыли досудебным соглашением с выплатой компенсации.

Ранее сообщалось, что популярный жаропонижающий препарат "сожрал" органы 20-летнего парня из Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты
07:15, 28 августа 2025
15-летний подросток умер от сепсиса после укуса насекомого
укус шмеля обернулся инфарктом для жительницы Башкирии
20:44, 21 июля 2025
Обычный укус шмеля обернулся инфарктом для жительницы Башкортостана
Насекомые вызывают лихорадку
04:44, 13 августа 2024
ВОЗ: передающийся через насекомых вирус представляет опасность для туристов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Данияр Елеусинов в повседневной жизни
21:47, Сегодня
Данияра Елеусинова арестовали на 10 суток за срыв авиарейса в Алматы
Женская сборная Казахстана на Всемирной шахматной Олимпиаде в Узбекистане
21:21, Сегодня
Женская сборная Казахстана обыграла Францию и сохранила второе место на шахматной Олимпиаде
Казахстанский боксёр Айбек Оралбай на чемпионате мира от World Boxing
20:52, Сегодня
Расписание Азиады-2026: кто из казахстанцев выступит 27 сентября
Игорь Гришин на послематчевой пресс-конференции после встречи с Барысом
20:21, Сегодня
Игорь Гришин заявил, что "Нефтехимик" сыграл здорово против "Барыса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: