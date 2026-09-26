Обычный укус насекомого обернулся смертью женщины спустя год страданий

Жительница Великобритании умерла от тромбоза через год после укуса неизвестного насекомого в собственном саду, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Daily Mirror. История 48-летней Мэнди Уивер из города Виннерш началась летом 2017 года, когда во время уборки сада ее ужалило неидентифицированное насекомое. Спустя несколько недель рана стала гноиться, а в клинике медсестра диагностировала инфекцию и выписала антибиотики.

Несмотря на временное улучшение, заболевание быстро перешло на обе ноги. Муж погибшей, 54-летний Марк Уивер, рассказал, что врачи связывали ухудшение с пылью на работе женщины (она трудилась уборщицей в супермаркете), не проводя углубленных обследований.

"К январю 2018 года ноги Мэнди потемнели, а выделения стали настолько обильными, что семье приходилось подкладывать пеленки для животных. В сентябре того же года в незаживающих ранах даже завелись личинки. Из-за сильной боли и ограниченной подвижности женщина оказалась прикована к дому", – говорится в сообщении.

Лишь в октябре 2018 года ее направили к профильному специалисту, но за несколько дней до приема Мэнди нашли мертвой. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стал тромбоз глубоких вен и последующая тромбоэмболия легочной артерии, вызванные хронической инфекцией и неподвижностью.

Муж погибшей обвинил врачей в халатности и подал иск против клиники. Юристам удалось доказать связь между бездействием медиков и развитием смертельного тромба. Хотя клиника официально вину не признала, дело закрыли досудебным соглашением с выплатой компенсации.

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