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Мир

Британская туристка погибла, спасая внучку на пляже в Испании

человек утонул в море, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 18:46 Фото: magnific
69-летняя туристка из Великобритании утонула во время попытки спасти 10-летнюю внучку, которую ветром унесло на надувном матрасе в скалистую бухту, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в последний день семейного отдыха на испанском острове Менорка. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, семья отдыхала на пляже Каваллерия, когда сильный порыв ветра снес девочку на матрасе в сторону скалистой бухты. На помощь ребенку бросились ее мать, бабушка и дедушка.

Во время спасательной операции 69-летняя женщина ушла под воду на глазах у родственников. Девочку удалось спасти, однако сама туристка не выжила.

Муж женщины вытащил ее на берег без признаков жизни. Прибывшие медики попытались оценить состояние пострадавшей, но смогли лишь констатировать ее смерть.

Ранее мы сообщали, что Пхукет накрыло мощное наводнение.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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