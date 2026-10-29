Британская туристка погибла, спасая внучку на пляже в Испании

69-летняя туристка из Великобритании утонула во время попытки спасти 10-летнюю внучку, которую ветром унесло на надувном матрасе в скалистую бухту, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в последний день семейного отдыха на испанском острове Менорка. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, семья отдыхала на пляже Каваллерия, когда сильный порыв ветра снес девочку на матрасе в сторону скалистой бухты. На помощь ребенку бросились ее мать, бабушка и дедушка.

Во время спасательной операции 69-летняя женщина ушла под воду на глазах у родственников. Девочку удалось спасти, однако сама туристка не выжила.

Муж женщины вытащил ее на берег без признаков жизни. Прибывшие медики попытались оценить состояние пострадавшей, но смогли лишь констатировать ее смерть.

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