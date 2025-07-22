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Мир

Государство исчезает в Тихом океане: начинается первая в мире миграция целой нации

государство Тувалу в Тихом океане, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 15:54 Фото: flickr
Жители тихоокеанского государства в Полинезии Тувалу готовятся к первой в мире запланированной поэтапной миграции целой нации. Это делается из-за изменения климата, которое грозит государству исчезновением, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Live Science, для жителей Тувалу, желающих переехать в Австралию, устроили своеобразную лотерею: заявки на переезд подали более 5000 человек, а переселяться смогут только 280 граждан в год, начиная с 2025 года и по системе голосования.

Прием заявлений на получение визы для жителей Тувалу начался 16 июня и закончился 18 июля. Через четыре дня после начала 3125 тувалуанцев – примерно треть населения страны, насчитывающего 11 000 человек, – уже зарегистрировались для получения визы.

"Это первое в мире соглашение подобного рода, которое обеспечивает возможность достойной мобильности в условиях усугубляющегося воздействия климата", – сообщили представители правительства Австралии.

В Австралии признают "разрушительное воздействие изменения климата на жизнедеятельность, безопасность и благополучие стран и людей, уязвимых к изменению климата, особенно в Тихоокеанском регионе".

Тувалу расположено посередине между Австралией и Гавайями в южной части Тихого океана. Страна состоит из девяти низкорасположенных атоллов – кольцеобразных островов, окруженных коралловыми рифами. Самая высокая точка Тувалу находится на высоте 4,5 метра над уровнем моря, но средняя высота страны над уровнем моря составляет всего 2 метра, что делает ее чрезвычайно уязвимой к повышению уровня моря, наводнениям и штормовым нагонам, вызванным изменением климата.

Исследование показало, что в 2023 году уровень моря вокруг Тувалу был на 15 сантиметров выше, чем 30 лет назад. К 2050 году значительная часть территории страны и критически важные объекты инфраструктуры окажутся ниже уровня прилива.

Повышение уровня моря также угрожает водоснабжению, поскольку морская вода может проникнуть в пресноводные водоносные горизонты. Это происходит из-за того, что морская вода продвигается все дальше вглубь суши, больше проникая в водоносные горизонты.

Новая визовая схема, официально именуемая Договором о союзе Австралия – Тувалу Фалепили, была подписана в конце 2023 года и вступила в силу в 2024 году. Это первая в мире запланированная миграция целой страны, предоставляющая жителям Тувалу право жить, работать и учиться в Австралии с таким же доступом к медицинскому обслуживанию и образованию, как и граждане Австралии. Получатели визы также не обязаны переезжать и могут возвращаться домой столько раз, сколько пожелают.

Ожидается, что результаты голосования этого года будут подведены к концу июля, а первые мигранты могут прибыть в Австралию к концу 2025 года. Ежегодное ограничение в 280 человек призвано предотвратить массовую утечку мозгов и экономические трудности в Тувалу. Однако в ближайшие годы оно может измениться, если возникнут какие-либо проблемы.

Договор "Союз Фалепили" – не первая программа, способствующая мобильности в Тихоокеанском регионе. В Новой Зеландии категория визы "Тихоокеанский доступ" и квота на визу резидента для Самоа позволяют каждый год 2 400 людям переезжать из Тихоокеанского региона в Новую Зеландию. США предлагают аналогичные возможности гражданам Маршалловых островов, Федеративных Штатов Микронезии и Палау, позволяя им бессрочно жить и работать в США. Однако договор "Союз Фалепили" стал первым соглашением, напрямую связывающим мобильность с изменением климата, разрешая миграцию в ожидании катастроф, связанных с климатом.

19 июля 2025 года стало известно, что древнейший лед Антарктиды доставили в Великобританию для анализа. Ученые надеются, что смогут больше узнать об изменениях климата на Земле.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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