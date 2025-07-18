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Мир

Одна из знаменитых сиамских близнецов Андраде вышла замуж

Семья, знаменитости, близнецы, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 04:59 Фото: Instagram/andrade_glupe
Кармен и Люпита Андраде – сиамские близнецы из США. Девушки ведут полноценную и насыщенную яркими событиями жизнь, а недавно одна из сестер сыграла свадьбу, сообщает Zakon.kz.

По информации Us Weekly, 25-летние сиамские близнецы Люпита и Кармен ведут блог на YouTube, где рассказывают о буднях сиамских близнецов. Недавно девушки поделились новостью – одна из них сыграла свадьбу.

Кармен зарегистрировала отношения с давним избранником Дэниелом МакКормаком. Она похвасталась обручальным кольцом из белого золота.

"Наверное, нам стоит обсудить еще кое-что важное. Я все-таки вышла замуж", – объявила Кармен подписчикам в ролике. "Я – нет", – поспешила отметить Люпита во избежание путаницы. "У меня повышение, теперь я муж", – признался Дэниел, когда его представили в новом статусе.

Свадьба прошла еще в октябре. Пара не стала устраивать пышное торжество, отметив праздник в узком кругу семьи. Молодожены познакомились в Интернете. Девушка сразу рассказала молодому человеку о своей особенности, но Дэниела это не оттолкнуло.

Кармен признавалась, что долгое время их отношения носили исключительно платонический характер.

"Дэниел и моя сестра отлично ладят. Забавно, что я ложусь спать позже Люпиты, но, когда Дэниел остается у нас ночевать, я быстро засыпаю, а он не спит, разговаривая с ней", – рассказала молодая жена.

Люпита пока не планирует выходить замуж, у нее нет бойфренда. Более того, она признается, что не хочет отношений, но рада, что Кармен остепенилась.

Новоиспеченный супруг с пониманием и уважением относится к избраннице и ее сестре, в то время как хейтеры адресуют девушкам оскорбительные вопросы.

Ранее мы рассказывали историю принцессы Лимпопо, которая променяла манго с бананами на Алтай.

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Аксинья Титова
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