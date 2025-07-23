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Мир

Жителей Ирана попросили меньше пить из-за нехватки воды

Засуха, жара, пустыня, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 07:20 Фото: pexels
Власти Ирана призвали население ограничить потребление воды на фоне сильной жары и водного кризиса по всей стране, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, в национальной метеорологической службе Ирана сообщили, что наступила самая жаркая неделя в году: в некоторых районах температура превышает 50 градусов.

Помимо экстремальной жары, страна столкнулась с серьезным водным кризисом. Иран страдает от засухи уже пять лет, а в этом году осадков выпало еще меньше.

Министр энергетики Аббас Алиабади на прошлой неделе объявил, что ведутся переговоры об импорте воды с Туркменистаном, Афганистаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

В стране сотни плотин, построенных с 1950-х годов, но засуха сильно снизила их производительность. Это, а также проблемы с инфраструктурой привели к отключениям электроэнергии по всей стране.

20 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с суровым предупреждением на заседании Кабинета министров.

"Водный кризис гораздо серьезнее, чем то, что обсуждается сегодня, и если мы не предпримем срочных мер сейчас, в будущем мы столкнемся с ситуацией, от которой не будет найдено никакого решения", – заявил Пезешкиан, сообщают государственные СМИ.

Ранее президент Ирана поехал на такси из-за разбавленного водой бензина в своей машине.

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Аксинья Титова
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