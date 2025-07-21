За беспорядок на курортах наказаны акимы Конаева и Балхаша

10 июля президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь. Тогда глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки привести туристические направления в надлежащее состояние, сообщает Zakon.kz.

Тогда же было поручено установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

После официального обращения была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева.

Так, как отмечено в публикации Ukimet за 21 июля, в ходе инспекционной поездки 10-12 июля в Алматинскую и Карагандинскую области, области Жетысу и Абай, был выявлен ряд системных нарушений.

"Члены группы провели встречи с туристами, ознакомились с инфраструктурой на Капчагайском водохранилище, озерах Алаколь и Балхаш. Подтвердились обращения граждан, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности", – говорится в публикации пресс-службы главы правительства.

Особую обеспокоенность вызвало состояние коммунальных пляжей, находящихся в ведении местных исполнительных органов. Зафиксированы факты нарушения норм благоустройства, отсутствие кассовой дисциплины у субъектов бизнеса, предоставляющих услуги без выдачи чеков, а также игнорирование санитарных требований и норм безопасности.

По итогам инспекции и во исполнение поручения президента приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении ответственных должностных лиц:

строгий выговор объявлен курирующему вице-министру туризма и спорта, а также заместителям акимов Алматинской, Карагандинской, Абайской областей и области Жетысу, ответственным за развитие туризма;

выговор объявлен акимам городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, а также акимам сельских округов;

меры взыскания применены к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю;

привлечены к ответственности руководители территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

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Кроме того, на местах проводятся выездные проверки с участием представителей центральных госорганов.

По итогам проверок будет разработана Дорожная карта развития туристской инфраструктуры, в которой будут определены первоочередные меры по устранению системных проблем в отрасли.

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В заключительной части сказано, что на базе действующей рабочей группы сформирован Проектный офис, который на постоянной основе будет координировать работу по повышению качества туристских услуг, благоустройству курортных зон и обеспечению правопорядка на местах.