"Мы что, в Индии?": казахстанцы шокированы отдыхом на Шардаре

Шардаринское водохранилище является третьим по площади в Казахстане. Местные жители величают его даже морем. В жаркие дни поток желающих искупаться настолько велик, что берег забит плотно не только людьми, но и мусором, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях активно распространяют кадры, которые наглядно демонстрируют печальную картину. К примеру, казахстанка, приехавшая на отдых, рассказала, что за вход и топчаны нужно заплатить. Но на месте нет урн, как и туалетов.

"Чтобы зайти в воду, отдыхающим приходится преодолевать слой плавающего мусора вдоль берега", – сказано в заявлении жительницы.

Другой очевидец перечислил иные проблемы. Такие, как самодельные лодки с парами топлива, скутеры и крупные катера на высокой скорости среди купающихся.

Самое главное, что "нет спасателей, нет надзора, никто не следит за безопасностью отдыхающих".

Запретить эти лодки! Портят воду керосином, бензином. Опасно могут покалечить людей.

Дешевле и безопаснее отправиться отдыхать в Турцию или Таиланд, чем отдыхать у нас в Казахстане.

Пока кто-то не утонет или не погибнет, внимание не обратят на происходящее.

Камеры нужны по всему периметру. Везде развесить таблички: "Вас снимает камера. Не сорить. Штраф 100 000 тенге".

Все отдыхающие довольны, все прекрасно. Сами же мусорят!

И всех все устраивает.

А сами не задумывались просто за собой убирать?

Мы что, в Индии?

Вопрос – зачем установили топчаны так близко к воде?

А это точно люди отдыхают? – пишут после просмотра пользователи Сети.

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