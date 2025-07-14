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Общество

"Мы что, в Индии?": казахстанцы шокированы отдыхом на Шардаре

Шардаринское водохранилище, туристы, мусор, критика, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 14:45 Фото: pexels
Шардаринское водохранилище является третьим по площади в Казахстане. Местные жители величают его даже морем. В жаркие дни поток желающих искупаться настолько велик, что берег забит плотно не только людьми, но и мусором, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях активно распространяют кадры, которые наглядно демонстрируют печальную картину. К примеру, казахстанка, приехавшая на отдых, рассказала, что за вход и топчаны нужно заплатить. Но на месте нет урн, как и туалетов.

"Чтобы зайти в воду, отдыхающим приходится преодолевать слой плавающего мусора вдоль берега", – сказано в заявлении жительницы.

Другой очевидец перечислил иные проблемы. Такие, как самодельные лодки с парами топлива, скутеры и крупные катера на высокой скорости среди купающихся.

Самое главное, что "нет спасателей, нет надзора, никто не следит за безопасностью отдыхающих".

  • Запретить эти лодки! Портят воду керосином, бензином. Опасно могут покалечить людей.
  • Дешевле и безопаснее отправиться отдыхать в Турцию или Таиланд, чем отдыхать у нас в Казахстане.
  • Пока кто-то не утонет или не погибнет, внимание не обратят на происходящее.
  • Камеры нужны по всему периметру. Везде развесить таблички: "Вас снимает камера. Не сорить. Штраф 100 000 тенге".
  • Все отдыхающие довольны, все прекрасно. Сами же мусорят!
  • И всех все устраивает.
  • А сами не задумывались просто за собой убирать?
  • Мы что, в Индии?
  • Вопрос – зачем установили топчаны так близко к воде?
  • А это точно люди отдыхают? – пишут после просмотра пользователи Сети.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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