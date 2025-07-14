"Мы что, в Индии?": казахстанцы шокированы отдыхом на Шардаре
В социальных сетях активно распространяют кадры, которые наглядно демонстрируют печальную картину. К примеру, казахстанка, приехавшая на отдых, рассказала, что за вход и топчаны нужно заплатить. Но на месте нет урн, как и туалетов.
"Чтобы зайти в воду, отдыхающим приходится преодолевать слой плавающего мусора вдоль берега", – сказано в заявлении жительницы.
Другой очевидец перечислил иные проблемы. Такие, как самодельные лодки с парами топлива, скутеры и крупные катера на высокой скорости среди купающихся.
Самое главное, что "нет спасателей, нет надзора, никто не следит за безопасностью отдыхающих".
- Запретить эти лодки! Портят воду керосином, бензином. Опасно могут покалечить людей.
- Дешевле и безопаснее отправиться отдыхать в Турцию или Таиланд, чем отдыхать у нас в Казахстане.
- Пока кто-то не утонет или не погибнет, внимание не обратят на происходящее.
- Камеры нужны по всему периметру. Везде развесить таблички: "Вас снимает камера. Не сорить. Штраф 100 000 тенге".
- Все отдыхающие довольны, все прекрасно. Сами же мусорят!
- И всех все устраивает.
- А сами не задумывались просто за собой убирать?
- Мы что, в Индии?
- Вопрос – зачем установили топчаны так близко к воде?
- А это точно люди отдыхают? – пишут после просмотра пользователи Сети.
Ранее мы рассказывали, что с 4 по 7 июля 2025 года жители страны решили отправиться на Балхаш. Тем самым отдыхающие установили рекордный туристический уикенд.
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