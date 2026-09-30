Хирурги перепутали ноги: американка осталась без обеих ног

Жительница штата Огайо Шэрон Джекс подала в суд на хирурга и медицинские учреждения после операции, в ходе которой, согласно иску, ей ампутировали здоровую левую ногу вместо правой, пораженной раком, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, операция прошла в сентябре 2025 года. Джекс планировали провести ампутацию правой ноги ниже колена, однако хирургическая команда якобы перепутала конечности. В результате женщина лишилась обеих ног.

Адвокат пациентки Брэд Лейн заявил, что перед операцией врач отметил правильную ногу. При этом, по его словам, после ампутации метка все еще оставалась на правой конечности.

В иске действия медиков названы грубой халатностью и "полным провалом базовых процедур безопасности пациентов". Адвокат подчеркнул, что ошибка могла быть выявлена на нескольких этапах операции.

Согласно иску, Джекс получила тяжелые физические травмы, постоянную инвалидность и психологический ущерб, а также понесла медицинские расходы.

Selby General Hospital выразила сожаление в связи с произошедшим и заявила, что стандартные процедуры, предусмотренные для операционной, соблюдены не были. В больнице также сообщили, что специалисты, участвовавшие в операции, больше не работают на своих должностях.

Ответчики по делу, среди которых больница, медицинские организации и несколько врачей, пока не представили подробных комментариев по иску.

Ранее сообщалось, что турецкие хирурги перепутали ухо, когда делали операцию пациенту.