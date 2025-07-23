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Мир

Из отеля в США куда-то исчезли павлины

В американском отеле исчезли павлины, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 02:59 Фото: pixabay
В историческом отеле Ryde в Северной Калифорнии не могут найти более 10 павлинов, сообщает Zakon.kz.

Власти расследуют это как имущественное преступление, пишет NBC News. Генеральный менеджер отеля Дэвид Нильсен рассказал, что один из клиентов Ryde видел, как двое мужчин схватили одного павлина и поместили его в клетку в кузове пикапа.

Сотрудники пересчитали птиц и обнаружили, что у них осталось всего четыре из примерно 15. Стоимость самцов оценивается в две тыс. долларов, самок – в одну тыс. Точное количество исчезнувших птиц еще неизвестно.

Оказалось, что владелец отеля 14 лет назад купил пять павлинов. Птицы привыкли, начали заводить потомство и стали своеобразной визитной карточкой Ryde. После кражи персоналу постоянно звонят и рассказывают любую информацию, которая может пригодиться в поисках.

Руководство и сотрудники отеля надеются, что павлинов найдут и вернут домой.

"Они действительно очень много значили для нас", – сказал генеральный менеджер отеля Нильсен.

В этом же месяце японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с мягкими игрушками.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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