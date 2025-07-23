Из отеля в США куда-то исчезли павлины
Власти расследуют это как имущественное преступление, пишет NBC News. Генеральный менеджер отеля Дэвид Нильсен рассказал, что один из клиентов Ryde видел, как двое мужчин схватили одного павлина и поместили его в клетку в кузове пикапа.
Сотрудники пересчитали птиц и обнаружили, что у них осталось всего четыре из примерно 15. Стоимость самцов оценивается в две тыс. долларов, самок – в одну тыс. Точное количество исчезнувших птиц еще неизвестно.
Оказалось, что владелец отеля 14 лет назад купил пять павлинов. Птицы привыкли, начали заводить потомство и стали своеобразной визитной карточкой Ryde. После кражи персоналу постоянно звонят и рассказывают любую информацию, которая может пригодиться в поисках.
Руководство и сотрудники отеля надеются, что павлинов найдут и вернут домой.
"Они действительно очень много значили для нас", – сказал генеральный менеджер отеля Нильсен.
В этом же месяце японская сеть отелей Toyoko INN запустила новую услугу для гостей, которые спят с мягкими игрушками.