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Общество

В Алматы появилась новая достопримечательность – цветочный павлин

павлин, цветы, Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:33 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Гигантский цветочный павлин украсил набережную Есентая Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

Известно, что объемная топиарная конструкция высотой 2,5 метра протянулась вдоль прогулочной зоны на 30 метров.

Специалисты уточнили, что цветочное оперение сформировано из целозии, петунии, цинерарии и альтернантеры.

павлин, цветы, Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 12:33

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Павлин" задуман как символ красоты, изящества и природного разнообразия.

"Увидеть цветочного павлина можно в микрорайоне Горный Гигант", – подсказали жителям и гостям города.

Немного ранее в Ботаническом саду города показали легендарную "солдатскую траву". Узнайте про тысячелистник по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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