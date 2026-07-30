В Алматы появилась новая достопримечательность – цветочный павлин

Гигантский цветочный павлин украсил набережную Есентая Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского акимата.

Известно, что объемная топиарная конструкция высотой 2,5 метра протянулась вдоль прогулочной зоны на 30 метров.

Специалисты уточнили, что цветочное оперение сформировано из целозии, петунии, цинерарии и альтернантеры.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Павлин" задуман как символ красоты, изящества и природного разнообразия.

"Увидеть цветочного павлина можно в микрорайоне Горный Гигант", – подсказали жителям и гостям города.

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