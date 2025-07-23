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Мир

В Дагестане мужчины подглядывали за женщинами на пляже

Мужчины подплывали на сапах и прятались с биноклями, чтобы подглядывать за женщинами на пляже в Дагестане, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 02:25 Фото: pixabay
Мужчины с биноклями подглядывали за женщинами на пляже August в Махачкале, сообщает Zakon.kz.

Подплывали они к отдыхающим женщинам с помощью гидроскутеров и сапбордов, рассказали в правозащитном проекте для женщин Северного Кавказа "Кавказ без матери" на их странице в Instagram 22 июля.

Женский день по пятницам ввели по просьбам жительниц республики. Ранее они жаловались, что единственный женский пляж оказался под окнами стройки, откуда за ними наблюдали мужчины. Чтобы создать безопасное пространство, женщины скинулись и наняли 20 охранников. Однако это не остановило нарушителей.

Некоторые мужчины подплывали к пляжу на сапах, другие забирались на холмы с биноклями. В соцсетях перед этим появились угрозы: пользователи-мужчины писали, что перелезут через забор и будут снимать отдыхающих на дроны.

19 июля в Кабуле задержали более 100 женщин из-за неправильного ношения хиджаба.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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