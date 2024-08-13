Нетрезвый мужчина избил отдыхающую на пляже в Актау

Женщина неожиданно подверглась нападению во время отдыха с подругой, сестрой и ребенком на одном из городских пляжей Актау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала пострадавшая порталу lada.kz, отдыху мешала сидящая неподалеку компания женщин. После сделанного им замечания вспыхнул конфликт, в который неожиданно вмешался нетрезвый мужчина. Он ударил потерпевшую по лицу, сломав ей нос, и продолжил избиения.

Сестра жертвы попробовала зафиксировать происходящее на камеру мобильного, но агрессор вырвал гаджет из ее рук и выбросил в воду. Затем сказал стоявшему рядом парню принести из машины обрез.

"После этого мы вызвали полицию, и он уехал", – вспоминает пострадавшая.

По словам женщины, ее здоровью был причинен значительный ущерб, в больницу ее увезли в бессознательном состоянии.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза", – приводит их комментарий новостной портал.

9 августа в социальных сетях распространилось видео избиения мужчины на костылях. Выяснилось, что инцидент произошел в Алматы.