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Нетрезвый мужчина избил отдыхающую на пляже в Актау

Удар , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2024 19:41 Фото: pixabay
Женщина неожиданно подверглась нападению во время отдыха с подругой, сестрой и ребенком на одном из городских пляжей Актау, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала пострадавшая порталу lada.kz, отдыху мешала сидящая неподалеку компания женщин. После сделанного им замечания вспыхнул конфликт, в который неожиданно вмешался нетрезвый мужчина. Он ударил потерпевшую по лицу, сломав ей нос, и продолжил избиения.

Сестра жертвы попробовала зафиксировать происходящее на камеру мобильного, но агрессор вырвал гаджет из ее рук и выбросил в воду. Затем сказал стоявшему рядом парню принести из машины обрез.

"После этого мы вызвали полицию, и он уехал", – вспоминает пострадавшая.

По словам женщины, ее здоровью был причинен значительный ущерб, в больницу ее увезли в бессознательном состоянии.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза", – приводит их комментарий новостной портал. 

9 августа в социальных сетях распространилось видео избиения мужчины на костылях. Выяснилось, что инцидент произошел в Алматы.

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