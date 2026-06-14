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Мир

Акула напала на женщину у пляжа в Сиднее: ее спас гребец на сапборде

акула, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2026 10:31 Фото: magnific (создано ИИ)
Элитный гребец на сапборде Чарли Верко спас женщину после нападения акулы на пляже Куджи в Сиднее. Пострадавшая получила тяжелые травмы и находится в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 14 июня 2026 года. Во время тренировки перед чемпионатом мира Верко услышал крики "Акула!" и направился к группе пловцов. По его словам, сначала хищник лишь кружил рядом с людьми, однако затем он увидел другую женщину, которую что-то тянуло под воду.


"В воде было много крови, это было довольно шокирующе", – рассказал спортсмен.

Он оценил длину акулы примерно в 3,5 метра. Когда хищник отпустил женщину, Верко помог ей ухватиться за свою доску и начал грести к берегу. По его словам, вскоре пострадавшая потеряла сознание, и ему пришлось удерживать ее одной рукой, продолжая двигаться к суше, пишет The Guardian.

Женщину вытащили на берег очевидцы, после чего ей оказали первую помощь. Медики сообщили, что она получила серьезные травмы рук и ног. Пострадавшую доставили в больницу Святого Винсента.

После нападения власти закрыли все пляжи от Бонди до Марубры как минимум на сутки.

Ранее у берегов Австралии нашли одно из крупнейших кладбищ китов в истории.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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