Крушение самолета в России: числившаяся в списках пассажиров женщина чудом избежала смерти
Фото: pexels
Женщина, которая была в списках пассажиров самолета Ан-24, упавшего в Амурской области России, в последний момент передумала лететь, сообщает Zakon.kz.
Об этом она рассказала "Известиям".
"Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", – сказала женщина.
Она уточнила, что направляется в Тынду на поезде.
Уже достоверно известно, что в крушении самолета выживших нет.
24 июля стало известно об исчезновении Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позже обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды в Амурской области. Предварительно, на борту находились 49 человек – 38 взрослых, пять детей и шесть членов экипажа. Предварительно, причинами крушения могли стать техническая неисправность и человеческий фактор.
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