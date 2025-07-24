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Мир

Крушение самолета в России: числившаяся в списках пассажиров женщина чудом избежала смерти

салон самолета, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 17:41 Фото: pexels
Женщина, которая была в списках пассажиров самолета Ан-24, упавшего в Амурской области России, в последний момент передумала лететь, сообщает Zakon.kz.

Об этом она рассказала "Известиям".

"Внучка заболела, я вернулась обратно домой. Решила не лететь, а быть с детьми", – сказала женщина.

Она уточнила, что направляется в Тынду на поезде.

Уже достоверно известно, что в крушении самолета выживших нет.

24 июля стало известно об исчезновении Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позже обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды в Амурской области. Предварительно, на борту находились 49 человек – 38 взрослых, пять детей и шесть членов экипажа. Предварительно, причинами крушения могли стать техническая неисправность и человеческий фактор.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил российскому коллеге соболезнования.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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