Крушение самолета в Актау: рассказ выжившего пассажира

48-летний пассажир упавшего в Актау самолета поделился некоторыми подробностями произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По его словам, борт пытался зайти на посадку 2-3 раза, но сесть не получилось. Это было в районе Грозного. А потом он и другие пассажиры услышали хлопок, но было непонятно, что и где взорвалось. После этого самолет начал лететь в другом направлении, пишет SHOT. Также, по его словам, перед падением самолет какое-то время кружил.

"Летчику спасибо, он спас своим маневром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена", – сказал Субхонкул.

По его словам, когда выдали кислородные маски, в них практически не было кислорода. Он пересел на заднее сиденье и взял другую маску. Как утверждает мужчина, все, кто сидел рядом с ним, выжили. Люди стонали от боли, просили о помощи.

Субхонкул чудом не пострадал, сейчас у него сильные головные боли. Живет мужчина в Екатеринбурге, летел по делам в Грозный, у него была пересадка через Баку.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.