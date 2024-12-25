#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.89
536.32
5.17
События

Крушение самолета в Актау: рассказ выжившего пассажира

Крушение самолета в Актау, рассказ выжившего, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 16:37 Фото: акимат Мангистауской области
48-летний пассажир упавшего в Актау самолета поделился некоторыми подробностями произошедшего, сообщает Zakon.kz.

По его словам, борт пытался зайти на посадку 2-3 раза, но сесть не получилось. Это было в районе Грозного. А потом он и другие пассажиры услышали хлопок, но было непонятно, что и где взорвалось. После этого самолет начал лететь в другом направлении, пишет SHOT. Также, по его словам, перед падением самолет какое-то время кружил.

"Летчику спасибо, он спас своим маневром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена", – сказал Субхонкул.

По его словам, когда выдали кислородные маски, в них практически не было кислорода. Он пересел на заднее сиденье и взял другую маску. Как утверждает мужчина, все, кто сидел рядом с ним, выжили. Люди стонали от боли, просили о помощи.

Субхонкул чудом не пострадал, сейчас у него сильные головные боли. Живет мужчина в Екатеринбурге, летел по делам в Грозный, у него была пересадка через Баку.

25 декабря 2024 года около аэропорта Актау упал пассажирский самолет. Известно, что воздушное судно принадлежало авиакомпании Azerbaijan Airlines. Перед происшествием борт столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
"Упал рядом с нами": сотрудники одной из компаний в Актау первыми прибыли на место крушения
События
17:07, Сегодня
"Упал рядом с нами": сотрудники одной из компаний в Актау первыми прибыли на место крушения
Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
События
15:30, Сегодня
Токаев выразил соболезнования Ильхаму Алиеву
Вайнеру Туребаеву отказали в досрочном освобождении
События
15:21, Сегодня
Вайнеру Туребаеву отказали в досрочном освобождении
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: