Британский хирург отрубил себе ноги, чтобы получить денежную компенсацию

Британского сосудистого хирурга обвиняют в намеренной ампутации себе обеих ног ради финансового вознаграждения в виде 500 тыс. фунтов стерлингов в качестве страховой компенсации, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, 49-летний Нил Хоппер из Корнуолла ожидал получить 235 622 фунта стерлингов от одного страховщика – Arriva Group и 231 031 фунт стерлингов от другого – Old Mutual.

Однако, как утверждается, в темном повороте событий он купил видеоролики на сайте под названием The Eunuch Maker, на которых демонстрировались процедуры удаления конечностей, а также подстрекал Мариуса Густавсона, вдохновителя сети экстремальных модификаций тела, удалять части тел у третьих лиц.

Ему также предъявлены обвинения в подстрекательстве или пособничестве в совершении тяжких телесных повреждений. Как стало известно суду, предполагаемое подстрекательство к совершению этих деяний имело место в период с 21 августа 2018 года по 4 декабря 2020 года.

В интервью Хоппер рассказал, что он быстро восстановился, и хотя ему говорили, что он сможет ходить через три месяца, он "сделал это за три часа". Он добавил:

"Мне неловко это говорить, но с тех пор, как я потерял ноги, я стал вести более активный образ жизни, чем раньше".

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