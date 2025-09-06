#АЭС в Казахстане
Мир

В Британии посадили в тюрьму ампутировавшего себе ноги хирурга

Нил Хоппер, британец, осужденный, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 04:59 Фото: Ken McKay/ITV/Shutterstock file
В Великобритании суд приговорил к сроку 32 месяца бывшего сосудистого хирурга – 49-летнего Нила Хоппера. Мужчина предоставил ложные сведения в страховые компании о причине, повлекшей ампутацию его ног, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Хоппер указал, что ампутация ему потребовалась из-за сепсиса. В действительности в апреле 2019 года он сам специально заморозил ноги до такой степени, что они перестали функционировать.

На подобные действия он пошел, чтобы удовлетворить сексуальные фантазии – у него нашли порнографические фото. Хоппер получил от страховщиков Aviva и Old Mutual Health 466 653 фунтов стерлингов и потратил их на автофургон, гидромассажную ванну, дровяную печь и строительные работы.

22 месяца срока Хопперу назначили из-за обвинений в мошенничестве и десять месяцев – в связи с обнаруженными материалами (extreme images).

На Хоппера вышли при расследовании дела Мариуса Густавсона, руководившего сайтом, фото с которого обнаружили у Хоппера. В 2024 году Густавсона приговорили к пожизненному заключению за организацию экстремальной модификации тела (кастрация, удаление мужских гениталий). Хоппер переписывался с ним и использовал его инструкции, когда наносил себе увечья.

Адвокаты Хоппера заявили, что у него было расстройство, связанное с нарушением целостности восприятия собственного тела, поэтому он испытывал желание ампутировать здоровую конечность.

Ранее мы сообщали о том, что австралийку приговорят за убийство трех родственников ядовитыми грибами.

Аксинья Титова
