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Мир

Разделся, поджег ванную и спрятался в солярии: американец устроил дебош в фитнес-зале

дебош в фитнес-зале в США, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 18:16 Фото: pixabay
25-летний Генри Антунес-Аварадо устроил дебош в фитнес-зале в американском штате Флорида, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox 13, мужчина начал вести себя неадекватно, когда ему сообщили о закрытии зала. Он разделся и стал бегать голым из помещения в помещение. До приезда полиции мужчина поджег ванную комнату, сбросил на пол потолочные панели, а затем спрятался.

Отмечается, что полицейские искали подозреваемого под потолком. А когда не нашли, подключили служебную собаку, которая привела их в солярий. Выяснилось, что мужчина все это время лежал внутри кабины для загара без одежды. Его задержали.

Подозреваемому предъявили обвинения. Оказалось, что Антунес-Аварадо попадает под суд не в первый раз. В 2023 году он был осужден за попытку кражи со взломом и бродяжничество.

Ранее пьяный водитель без прав устроил беспредел в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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