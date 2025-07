Разделся, поджег ванную и спрятался в солярии: американец устроил дебош в фитнес-зале

По информации Fox 13, мужчина начал вести себя неадекватно, когда ему сообщили о закрытии зала. Он разделся и стал бегать голым из помещения в помещение. До приезда полиции мужчина поджег ванную комнату, сбросил на пол потолочные панели, а затем спрятался.

Отмечается, что полицейские искали подозреваемого под потолком. А когда не нашли, подключили служебную собаку, которая привела их в солярий. Выяснилось, что мужчина все это время лежал внутри кабины для загара без одежды. Его задержали.

Подозреваемому предъявили обвинения. Оказалось, что Антунес-Аварадо попадает под суд не в первый раз. В 2023 году он был осужден за попытку кражи со взломом и бродяжничество.

Naked Florida man found hiding in Planet Fitness tanning bed after starting fire, tearing down ceiling: ‘A little sun-kissed’ https://t.co/0w76vLCVTs pic.twitter.com/L27NIl8NWo