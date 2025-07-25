От стыда до фурора: британец стал победителем чемпионата мира по бороде

Для достижения этого эффекта британец Льюис Эйлмер использовал три различных типа воска. Итоговый результат – 65,5 балла из 70 возможных. Судьи высоко оценили его образ, отметив идеальную симметрию и форму усов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, первую бороду мужчина отрастил в 2005 году, а к 17 годам она достигала длины в 10 см. В 2009 году он сбрил ее ради службы в армии, но вернулся к образу уже в 2012-м, после личной драмы.

Стоит отметить, что в детстве Льюис часто подвергался травле из-за ранней растительности на лице. По словам мужчины, участие в бородатом сообществе помогло ему справиться с тревожностью и обрести уверенность.

"Когда я учился в школе, надо мной жестоко издевались. Насмешки, драки – это было тяжелое время. Иронично, что то, за что меня дразнили, в итоге привело к победе на мировом уровне", – признался победитель.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, как казахстанка превратила длинные волосы в свою визитную карточку.