#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+36°
$
541.93
636.71
6.83
Мир

От стыда до фурора: британец стал победителем чемпионата мира по бороде

Льюис Эйлмер, усы, борода, конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 19:29 Фото: Instagram/Lewis Aylmer
Для достижения этого эффекта британец Льюис Эйлмер использовал три различных типа воска. Итоговый результат – 65,5 балла из 70 возможных. Судьи высоко оценили его образ, отметив идеальную симметрию и форму усов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, первую бороду мужчина отрастил в 2005 году, а к 17 годам она достигала длины в 10 см. В 2009 году он сбрил ее ради службы в армии, но вернулся к образу уже в 2012-м, после личной драмы.

Стоит отметить, что в детстве Льюис часто подвергался травле из-за ранней растительности на лице. По словам мужчины, участие в бородатом сообществе помогло ему справиться с тревожностью и обрести уверенность.

"Когда я учился в школе, надо мной жестоко издевались. Насмешки, драки – это было тяжелое время. Иронично, что то, за что меня дразнили, в итоге привело к победе на мировом уровне", – признался победитель.

Ранее корреспондент Zakon.kz рассказал, как казахстанка превратила длинные волосы в свою визитную карточку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Военное положение на границе с Камбоджей вводит Таиланд
Мир
19:49, Сегодня
Военное положение на границе с Камбоджей вводит Таиланд
Тысячи ферм закрылись за год в Британии из-за нового налога на наследство
Мир
18:37, Сегодня
Тысячи ферм закрылись за год в Британии из-за нового налога на наследство
Разделся, поджег ванную и спрятался в солярии: американец устроил дебош в фитнес-зале
Мир
18:16, Сегодня
Разделся, поджег ванную и спрятался в солярии: американец устроил дебош в фитнес-зале
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: