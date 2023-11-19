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Рам и Солсбери стали победителями Итогового турнира АТР в парном разряде

Рам и Солсбери стали победителями Итогового турнира АТР в парном разряде Фото: championat.com
Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери стали победителями Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия), сообщает Zakon.kz.

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В финальной встрече дуэт Рам/Солсбери оказался сильнее Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина) — 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.

В ночь с 19 на 20 ноября определится также победитель Итогового чемпионата ATP – 2023 в одиночном разряде. За престижный трофей сразятся 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович и четвертая ракетка мира итальянец Янник Синнер. 

Ранее в полуфинале Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса, а Янник Синнер выиграл у Даниила Медведева.

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Жанель Абдрахманова
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