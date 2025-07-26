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Мир

Кореянку, которая дала отпор насильнику, оправдали спустя 61 год

Женщину оправдали спустя 61 год за отпор насильнику, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 05:44 Фото: pixabay
Откусившую язык насильнику 80-летнюю Чхве Маль-джа оправдали спустя шесть десятилетий, сообщает Zakon.kz.

В 1965 году Чхве Маль-джа была приговорена к 10 месяцам тюрьмы условно за то, что откусила часть языка мужчине, который, по ее словам, пытался изнасиловать ее. Спустя 60 лет она получила извинения от южнокорейской прокуратуры, пишет Yonhap News.

"Прокуратура не выполнила свою роль и пошла в противоположном направлении. Мы причинили неизмеримую боль и страдания госпоже Чхве Маль-джа, которая должна была быть защищена как пострадавшая от сексуализированного насилия. Мы глубоко извиняемся", – заявил прокурор.

Сейчас женщине 80 лет, а на момент совершения "преступления" ей было 18. Тогда ее признали виновной в причинении "причинении тяжких телесных повреждений" за то, что откусила 1,5 см языка мужчины в попытке самозащиты.

При этом предполагаемый нападавший получил более мягкое наказание за вторжение в ее жилье и угрозы. Обвинения в попытке изнасилования против него были сняты.

"Я прожила 61 год как преступница. Теперь я мечтаю о том, чтобы Корея приняла такие законы, при которых наши потомки смогут жить в мире без насилия, а их права будут защищены", – сказала Чхве в суде.

На днях после заседания она вышла из здания окружного суда Пусана с поднятым кулаком и трижды выкрикнула: "Мы победили!"

Чхве подала ходатайство о пересмотре дела в 2020 году, вдохновившись лекцией по гендерным исследованиям, которую она прослушала как студентка старшего возраста. Суды низшей инстанции отклонили ее прошение, сославшись на "исторические обстоятельства". Однако Верховный суд отменил эти решения в декабре, дав ход пересмотру дела.

Фото: yna

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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