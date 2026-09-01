"Ну и убей": 83-летний казахстанец дал жесткий отпор грабителю в собственной квартире

В Петропавловске осудили 40-летнего мужчину, который навязался в "помощники" к пожилому человеку на улице, проследил за ним до дома, ворвался в квартиру и устроил жестокий разбой. Злоумышленника приговорили к шести с половиной годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 сентября 2026 года пишет Qazaqstan Media. По данным издания, жуткий инцидент произошел в апреле этого года. Разгоряченный спиртным, 40-летний Денис Исыпов заметил пожилого мужчину, которому было трудно передвигаться, и представился волонтером.

Он несколько раз предлагал ему помощь, утверждал, что это его работа, но пенсионер отказывался. Тот же упорно продолжал следовать за ним.

На рынке дедушка купил больше двух килограммов винограда и получил 3,5 тысячи тенге сдачи. Деньги убрал в нагрудный карман. Исыпов это заметил и снова пошел следом, навязчиво предлагая донести продукты.

"Возле дома пенсионера подсудимый потребовал с него деньги. Якобы за то, что сопровождал его домой. Дедушка отказался и пошел в подъезд. Исыпов, не сбавляя темпа, шел следом. Потерпевший предупредил, что возле квартиры есть камера. Но мужчина ответил, что ему нечего бояться, поскольку он волонтер и работает официально", – говорится в сообщении.

Когда хозяин открыл дверь, Исыпов без приглашения прошел тоже. В квартире он снова потребовал деньги. После отказа незваный гость ударил пенсионера кулаком в лоб, а затем несколько раз по голове. А во время борьбы еще и надавил пальцем на протез правого глаза.

На кухне Исыпов взял нож и потребовал деньги, уже угрожая убийством.

"Ну и убей", – ответил пенсионер.

Но Исыпов сказал, что убивать его не собирается, потому что не хочет из-за него попасть в тюрьму. После этого ударил потерпевшего в правое ухо. Пенсионеру ничего не оставалось, как отдать деньги "волонтеру".

А подсудимый продолжил обыскивать квартиру в поисках других ценностей. Воспользовавшись моментом, хозяин выбежал в подъезд и запер дверь снаружи.

Окровавленного пенсионера увидели соседки. Одна из них рассказала, что до этого через дверной глазок заметила, как Исыпов тянул его в квартиру, а тот держался за поручень и сопротивлялся.

"Тем временем Исыпов оказался заперт внутри. Он решил выбраться через окно пятого этажа и стал спускаться по водосточной трубе. Труба не выдержала, мужчина сорвался и упал. Его госпитализировали, а затем доставили в полицию", – отмечается в публикации.

В суде Исыпов вину признал частично, просил переквалифицировать его действия и назначить наказание без лишения свободы.

Потерпевший, несмотря на произошедшее, также попросил не отправлять Исыпова в колонию. Он заявил, что претензий к нему нет и считает, что тот может исправиться без изоляции от общества.

Однако суд пришел к другому выводу. Дениса Исыпова признали виновным в грабеже с применением насилия и незаконным проникновением в жилище. Ему назначили шесть с половиной лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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