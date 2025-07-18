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Мир

В Японии оправдали мужчину, который провел 39 лет в тюрьме за убийство, которого не совершал

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 01:52 Фото: pixabay
60-летний Сёдзи Маэкава, приговоренный почти четыре десятилетия назад к тюремному заключению за убийство школьницы в городе Фукуи, был оправдан по итогам повторного судебного процесса.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Отделение Высокого суда Нагои в Канадзаве пересмотрело дело и пришло к выводу, что обвинение не выдерживает критики. В ходе нового расследования выяснилось, что ключевые свидетельские показания, ранее легшие в основу приговора, содержали противоречия. Свидетели утверждали, что видели Маэкаву в окровавленной одежде в ночь убийства, однако позже возникли серьезные сомнения в достоверности этих слов. Также стали известны факты, на которые следствие ранее не обращало внимания.

Судья официально извинился перед Маэкавой за годы, проведенные в заключении. На пресс-конференции сам Маэкава сказал, что испытал облегчение, доказав свою невиновность. В здание суда он вошел в шляпе, которую ему подарила сестра Ивао Хакаматы – другого японского экс-заключенного, проведшего 50 лет в камере смертников и также оправданного в 2025 году.

Ранее сообщалось о другом судебном процессе. Суд оправдал автора видео о землетрясении в Жамбылской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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