Кореянка подала в суд на власти за незаконное усыновление сына в Норвегию

Жительница Южной Кореи Чхве Ён-джа подала иск против правительства и крупнейшего агентства по усыновлению Holt Children's Services. Женщина обвиняет их в незаконном разлучении с трехлетним сыном, которого в 1975 году отправили в Норвегию без ее согласия, сообщает Zakon.kz.

Сын пропал в Сеуле — по словам Чхве, он выбежал на улицу за облаком инсектицида и не вернулся. Семья годами искала его, в том числе обращаясь в Holt, где им говорили, что информации нет.

После десятилетий тщетных поисков Чой предприняла последнюю попытку, отправив свою ДНК в полицейское подразделение, которое помогает воссоединять усыновленных детей с биологическими семьями. В 2023 году она узнала, что ее сына усыновили в Норвегии в декабре 1975 года — всего через пять месяцев после его исчезновения — и что усыновление было оформлено агентством Holt, которое она посещала бесчисленное количество раз, под новым именем и фотографией, пишет ABC News.

Чхве требует 550 млн вон (около $403 тысяч) компенсации. По ее словам, Holt и государственные органы фальсифицировали документы: мальчика оформили как брошенного сироту, несмотря на то, что он был в сознательном возрасте и, вероятно, говорил о своей семье. При этом Чхве обращалась в Holt именно в то время, когда сын находился под их опекой.

Это второй подобный иск: в октябре 2023 года другой родитель, Хан Тхэ Сун, подала в суд из-за усыновления своей дочери, похищенной в 1976 году.

Иски подаются на фоне критики международной программы усыновления, действовавшей в Южной Корее с 1950-х годов. Комиссия по установлению истины признала, что власти страны десятилетиями закрывали глаза на злоупотребления в частных агентствах, поощряя массовое усыновление за рубежом — часто ценой разлучения детей с семьями.

За семь десятилетий в западные страны отправили около 200 тысяч корейских детей. Большинство случаев пришлись на 1970–80-е годы.

Комиссия подтвердила нарушения в 56 из 367 дел, но приостановила работу в апреле из-за внутренних разногласий. Судьба остальных жалоб зависит от того, будет ли создана новая комиссия после выборов 3 июня.

Южнокорейское правительство пока не принесло официальных извинений пострадавшим.

В феврале 2025 года казахстанский депутат поднял вопрос о проблеме с усыновлением детей-сирот.