Мир

На Аляске выбирают самого толстого медведя

Конкурс на самого толстого медведя Аляски, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2025 05:15 Фото: explore.org
С 22 по 30 сентября на Аляске проходит конкурс на звание самого толстого медведя – Fat Bear Week, сообщает Zakon.kz.

Каждый год в национальном парке Катмай выбирают самого упитанного бурого медведя, который лучше всех подготовился к зимней спячке. Медведи соревнуются в формате турнира, а зрители выбирают победителя. Чем больше жира – тем выше шансы стать чемпионом.

Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и представляют на конкурс две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая – в начале сентября.

Фото: explore.org

Пользователи официального сайта заповедника должны выбрать, какой медведь больше всего преуспел в наборе.

Голосование за самых толстых медведей продлится также на сайте до 30 сентября. На победу претендуют 12 медведей.

Победитель конкурса не получает материальных призов. Со слов организаторов, его награда – это "выживание в зимний сезон". Мероприятие проводится с 2014 года, позволяя людям со всего мира наблюдать за жизнью бурых медведей в труднодоступном заповеднике Аляски.

20 сентября в Азербайджане буйвол устроил переполох в местной кондитерской.

