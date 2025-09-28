На Аляске выбирают самого толстого медведя
Каждый год в национальном парке Катмай выбирают самого упитанного бурого медведя, который лучше всех подготовился к зимней спячке. Медведи соревнуются в формате турнира, а зрители выбирают победителя. Чем больше жира – тем выше шансы стать чемпионом.
Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и представляют на конкурс две фотографии, одна из которых сделана в середине июля, а вторая – в начале сентября.
Фото: explore.org
Пользователи официального сайта заповедника должны выбрать, какой медведь больше всего преуспел в наборе.
Голосование за самых толстых медведей продлится также на сайте до 30 сентября. На победу претендуют 12 медведей.
Победитель конкурса не получает материальных призов. Со слов организаторов, его награда – это "выживание в зимний сезон". Мероприятие проводится с 2014 года, позволяя людям со всего мира наблюдать за жизнью бурых медведей в труднодоступном заповеднике Аляски.
