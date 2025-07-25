Военное положение на границе с Камбоджей вводит Таиланд
Как пишет ThaiPos, ведомство сослалось на необходимость принятия мер из-за "применения Камбоджей сил и оружия для вторжения в Королевство Таиланд вдоль границы".
"Это требует мобилизации военных, полиции, гражданских лиц и всех сторон для защиты суверенитета и территориальной целостности, включая защиту жизни и имущества людей", – говорится в сообщении.
Военное положение действует в следующих районах:
- Муанг Чантабури,
- Тха Май,
- Макхам,
- Лаем Синг,
- Каенг Ханг Маео,
- На Яйам,
- Хитчакут
- а также в провинции Чантабури.
กองทัพเรือ โดย กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด “ประกาศใช้กฎอัยการศึก” ในพื้นที่ ดังนี้— กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) July 25, 2025
📌จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ อำเภอมะขาม อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอคิชฌกูฏ
📌จังหวัดตราด อำเภอเขาสมิง#จันทบุรี#ตราด… pic.twitter.com/4iDN1wJ8k8
Ранее в МИД сообщили, что казахстанским туристам в Таиланде ничего не угрожает.
Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло в мае 2025-го, когда между военными двух стран на границе произошла перестрелка. В результате погиб один камбоджийский солдат. Причиной эскалации стали споры Таиланда и Камбоджи о двух приграничных территориях со старинными памятниками кхмерской архитектуры – храмами Прэахвихеа и Та Моан Тхом. В 1950-х Бангкок аннексировал район храма Прэахвихеа. В 1962 году арбитражный суд ООН постановил, что территория принадлежит Камбодже, однако Таиланд это решение не признает. С тех пор стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении границы, возникают конфликты.