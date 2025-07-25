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Мир

Военное положение на границе с Камбоджей вводит Таиланд

Таиланд в нескольких районах вводит военное положение, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 19:49 Фото: wikipedia
Командование пограничной обороны провинций Чантхабури и Трат опубликовало заявление о том, что власти Таиланда ввели военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ThaiPos, ведомство сослалось на необходимость принятия мер из-за "применения Камбоджей сил и оружия для вторжения в Королевство Таиланд вдоль границы".

"Это требует мобилизации военных, полиции, гражданских лиц и всех сторон для защиты суверенитета и территориальной целостности, включая защиту жизни и имущества людей", – говорится в сообщении.

Военное положение действует в следующих районах:

  • Муанг Чантабури,
  • Тха Май,
  • Макхам,
  • Лаем Синг,
  • Каенг Ханг Маео,
  • На Яйам,
  • Хитчакут
  • а также в провинции Чантабури.

Ранее в МИД сообщили, что казахстанским туристам в Таиланде ничего не угрожает.

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей произошло в мае 2025-го, когда между военными двух стран на границе произошла перестрелка. В результате погиб один камбоджийский солдат. Причиной эскалации стали споры Таиланда и Камбоджи о двух приграничных территориях со старинными памятниками кхмерской архитектуры – храмами Прэахвихеа и Та Моан Тхом. В 1950-х Бангкок аннексировал район храма Прэахвихеа. В 1962 году арбитражный суд ООН постановил, что территория принадлежит Камбодже, однако Таиланд это решение не признает. С тех пор стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении границы, возникают конфликты.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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