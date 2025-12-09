Тысячи людей стали беженцами из-за столкновений на границе Таиланда и Камбоджи

В результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи погибли семь мирных жителей, тысячи стали беженцами, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства национальной обороны Камбоджи, по меньшей мере семь мирных жителей погибли и около 20 получили ранения в Камбодже в результате возобновившихся пограничных столкновений с соседним Таиландом, пишет ABC.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что конфликт, вызванный давним пограничным спором между двумя странами Юго-Восточной Азии, вынудил более 20 тысяч человек покинуть свои дома в нескольких общинах. Кроме того, была разрушена инфраструктура, повреждены храмы и нарушена работа общественных служб.

"Помимо этих серьезных последствий, продолжают происходить новые трагедии и разрушения, поскольку тайские военные запускают различные типы дальнобойных боеприпасов по камбоджийским гражданским поселениям, расположенным на расстоянии до 30 километров от границы", – говорится в заявлении министерства, опубликованном во вторник, 9 декабря.

Тем временем, по данным Королевской армии Таиланда, в результате возобновившихся боевых действий на спорной пограничной территории погиб по меньшей мере один тайский солдат и еще 29 получили ранения.

В заявлении армии говорится, что во вторник ее войска подвергались "непрерывным атакам" со стороны камбоджийских сил. Противоборствующие войска "вели стрельбу реактивными снарядами залпового огня БМ-21 и использовали беспилотные летательные аппараты для сброса бомб, а также беспилотники-камикадзе, атакуя наши базы и оборонительные позиции на нескольких фронтах" вблизи границы, заявили в армии.

По данным армии, более 125 000 человек воспользовались сотнями временных убежищ, созданных на тайской стороне границы.

С понедельника столкновения охватили несколько провинций вдоль границы Камбоджи и Таиланда. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий.

Ранее сообщалось, что Камбоджа перебросила к границе с Таиландом танки и реактивную артиллерию.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.