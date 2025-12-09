#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
514.74
599.36
6.71
Мир

Тысячи людей стали беженцами из-за столкновений на границе Таиланда и Камбоджи

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 22:36
В результате столкновений на границе Таиланда и Камбоджи погибли семь мирных жителей, тысячи стали беженцами, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства национальной обороны Камбоджи, по меньшей мере семь мирных жителей погибли и около 20 получили ранения в Камбодже в результате возобновившихся пограничных столкновений с соседним Таиландом, пишет ABC.

Министерство обороны Камбоджи заявило, что конфликт, вызванный давним пограничным спором между двумя странами Юго-Восточной Азии, вынудил более 20 тысяч человек покинуть свои дома в нескольких общинах. Кроме того, была разрушена инфраструктура, повреждены храмы и нарушена работа общественных служб.

"Помимо этих серьезных последствий, продолжают происходить новые трагедии и разрушения, поскольку тайские военные запускают различные типы дальнобойных боеприпасов по камбоджийским гражданским поселениям, расположенным на расстоянии до 30 километров от границы", – говорится в заявлении министерства, опубликованном во вторник, 9 декабря.

Тем временем, по данным Королевской армии Таиланда, в результате возобновившихся боевых действий на спорной пограничной территории погиб по меньшей мере один тайский солдат и еще 29 получили ранения.

В заявлении армии говорится, что во вторник ее войска подвергались "непрерывным атакам" со стороны камбоджийских сил. Противоборствующие войска "вели стрельбу реактивными снарядами залпового огня БМ-21 и использовали беспилотные летательные аппараты для сброса бомб, а также беспилотники-камикадзе, атакуя наши базы и оборонительные позиции на нескольких фронтах" вблизи границы, заявили в армии.

По данным армии, более 125 000 человек воспользовались сотнями временных убежищ, созданных на тайской стороне границы.

С понедельника столкновения охватили несколько провинций вдоль границы Камбоджи и Таиланда. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании боевых действий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 22:36
Таиланд и Камбоджа вновь обменялись огнем: стороны спорят о том, кто начал первым

Ранее сообщалось, что Камбоджа перебросила к границе с Таиландом танки и реактивную артиллерию.

В конце октября Таиланд и Камбоджа подписали мирное соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Пожар в офисном здании в столице Индонезии унес жизни по меньшей мере 22 человек
23:34, 09 декабря 2025
Пожар в офисном здании в столице Индонезии унес жизни по меньшей мере 22 человек
13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда
11:17, 26 июля 2025
13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда
Таиланд отправил боевых слонов на границу с Камбоджей
05:45, 27 июля 2025
Таиланд отправил боевых слонов на границу с Камбоджей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: