Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США: пострадали стюардессы

Инцидент случился на борту Boeing 737 американской авиакомпании Southwest Airlines. Пилотам пришлось уйти в крутое пике, чтобы избежать столкновения с другим самолетом, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание PYOK со ссылкой на собственные источники. О втором участнике небесного происшествия информации нет.

"Пилотам рейса Southwest Airlines из Бербанка, штат Калифорния, в Лас-Вегас пришлось совершить самое безумное погружение в истории утром 25 июля, чтобы избежать столкновения в воздухе с другим самолетом", – говорится в публикации.

В результате две стюардессы получили травмы головы. Их отбросило к потолку, когда пилоты перевели самолет в пикирование.

Как сообщил PYOK представитель авиакомпании Southwest Airlines, бортпроводницам оказали необходимую медицинскую помощь. Информации о пострадавших пассажирах нет.

Ранее в Британии разбился самолет из-за того, что пилот перепутал руки.