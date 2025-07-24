В Британии разбился самолет из-за того, что пилот перепутал руки

Легкомоторный самолет Grob 109B врезался в деревья при попытке посадки и рухнул на оживленную трассу в Великобритании. В результате аварии пострадали первый и ваторой пилоты авиасудна, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, причиной крушения легкомоторного самолета в Великобритании стала ошибка пилота, перепутавшего правую и левую руки при управлении.

В итоге пилот получил легкие травмы, второй пилот – серьезные повреждения позвоночника и был госпитализирован.

Фото: Daily Mail

По данным британского Отдела расследования авиационных происшествий (AAIB), крушение произошло из-за того, что второй пилот ошибся, перепутав правую руку с левой. При заходе на посадку он неправильно использовал штурвал и воздушные тормоза, что привело к потере контроля и аварии.

AAIB отметил, что ошибки могли быть связаны с непривычной для второго пилота компоновкой кабины, отличающейся от планеров, к управлению которыми он привык.

А ранее, 24 июля, стало известно об исчезновении Ан-24, следовавшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Позже обломки самолета обнаружили в 15 км от Тынды в Амурской области. Предварительно, на борту находились 49 человек – 38 взрослых, пять детей и шесть членов экипажа. Предполагается, причинами крушения могли стать техническая неисправность и человеческий фактор. В крушении никто не выжил.

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