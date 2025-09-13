#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.84
634.46
6.43
Мир

Кредитный рейтинг Франции понижен до самого низкого уровня за всю историю

кредитный рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 14:56 Фото: pixabay
Рейтинговое агентство Fitch, одно из ведущих мировых учреждений, оценивающих финансовую устойчивость суверенных заемщиков, понизило рейтинг Франции по способности выплачивать долги с "AA-" до "A+" — до самого низкого уровня для страны за всю историю, сообщает Zakon.kz.

В документе также говорится, что долг Франции будет расти до 2027 года, если не будут приняты срочные меры, а его сокращение объясняется отсутствием "четких перспектив стабилизации долга в последующие годы", пишет The Guardian

Этот шаг был предпринят через четыре дня после того, как Франсуа Байру подал в отставку с поста премьер-министра, проиграв вотум доверия Парламента из-за попытки принять бюджет жесткой экономии. Он добивался значительного сокращения расходов бюджета, чтобы сократить дефицит и госдолг Франции.

Реагируя на это заявление, Байру заявил, что Франция является "страной, чьи "элиты" заставляют ее отвергать правду (и) она обречена платить за это цену".

Понижение рейтинга еще больше осложнит задачу нового премьер-министра Себастьена Лекорню, который, вероятно, возглавит правительство меньшинства по составлению бюджета на следующий год.

В заявлении Fitch говорится: "Поражение правительства при голосовании по вотуму доверия свидетельствует о возросшей фрагментации и поляризации внутренней политики".

"Эта нестабильность ослабляет способность политической системы обеспечить существенную фискальную консолидацию", — добавили в нем, заявив, что вряд ли дефицит бюджета будет сокращен до 3% ВВП к 2029 году, как того хотело уходящее правительство.

Уходящий министр экономики Эрик Ломбард заявил, что принял к сведению решение Fitch и что Лекорну продолжает консультации с законодателями с целью принятия бюджета и восстановления государственных финансов.

Понижение рейтинга обычно увеличивает премию за риск, которую инвесторы требуют от правительства при покупке суверенных облигаций.

12 сентября 2025 года во Франции 104 депутата поддержали внесенный в Парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: