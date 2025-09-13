Кредитный рейтинг Франции понижен до самого низкого уровня за всю историю

Рейтинговое агентство Fitch, одно из ведущих мировых учреждений, оценивающих финансовую устойчивость суверенных заемщиков, понизило рейтинг Франции по способности выплачивать долги с "AA-" до "A+" — до самого низкого уровня для страны за всю историю, сообщает Zakon.kz.

В документе также говорится, что долг Франции будет расти до 2027 года, если не будут приняты срочные меры, а его сокращение объясняется отсутствием "четких перспектив стабилизации долга в последующие годы", пишет The Guardian.

Этот шаг был предпринят через четыре дня после того, как Франсуа Байру подал в отставку с поста премьер-министра, проиграв вотум доверия Парламента из-за попытки принять бюджет жесткой экономии. Он добивался значительного сокращения расходов бюджета, чтобы сократить дефицит и госдолг Франции.

Реагируя на это заявление, Байру заявил, что Франция является "страной, чьи "элиты" заставляют ее отвергать правду (и) она обречена платить за это цену".

Понижение рейтинга еще больше осложнит задачу нового премьер-министра Себастьена Лекорню, который, вероятно, возглавит правительство меньшинства по составлению бюджета на следующий год.

В заявлении Fitch говорится: "Поражение правительства при голосовании по вотуму доверия свидетельствует о возросшей фрагментации и поляризации внутренней политики".

"Эта нестабильность ослабляет способность политической системы обеспечить существенную фискальную консолидацию", — добавили в нем, заявив, что вряд ли дефицит бюджета будет сокращен до 3% ВВП к 2029 году, как того хотело уходящее правительство.

Уходящий министр экономики Эрик Ломбард заявил, что принял к сведению решение Fitch и что Лекорну продолжает консультации с законодателями с целью принятия бюджета и восстановления государственных финансов.

Понижение рейтинга обычно увеличивает премию за риск, которую инвесторы требуют от правительства при покупке суверенных облигаций.

12 сентября 2025 года во Франции 104 депутата поддержали внесенный в Парламент проект об импичменте президенту страны Эммануэлю Макрону.