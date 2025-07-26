Во Франции гоночный автомобиль съехал с трассы и наехал на зрителей

Во французском департаменте Пюи-де-Дом во время ралли "Фурм-д’Амбер" погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Montagne, двое зрителей погибли 26 июля в результате наезда автомобиля, съехавшего с дороги. Один человек получил серьезные травмы, однако позже и он скончался.

Согласно данным издания, самого водителя гоночного автомобиля и штурмана госпитализировали.

Издание отмечает, что часть публики находилась в зоне, обозначенной красной лентой, то есть в запрещенном для нахождения месте. По факту происшествия прокуратура начала расследование. На месте происшествия работает около 60 спасателей и сотрудников полиции.

Гонка была приостановлена, префект департамента обратился к зрителям с просьбой разойтись и не использовать трассу. В Сен-Жюсте был открыт центр психологической помощи.

🇫🇷 France : deux spectateurs ont été tués samedi lors du rallye automobile de la Fourme, organisé dans le Puy-de-Dôme, et une troisième a été grièvement blessée quand une voiture a fait une sortie de route, selon la préfecture. pic.twitter.com/xSqYt3Yd6y — Agence France-Presse (@afpfr) July 26, 2025

Ранее сообщалось, что в Павлодаре начали расследование смертельного ДТП.