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Мир

Во Франции гоночный автомобиль съехал с трассы и наехал на зрителей

во Франции гоночный автомобиль съехал с трассы и убил трех человек, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 23:30 Фото: pixabay
Во французском департаменте Пюи-де-Дом во время ралли "Фурм-д’Амбер" погибли три человека, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Montagne, двое зрителей погибли 26 июля в результате наезда автомобиля, съехавшего с дороги. Один человек получил серьезные травмы, однако позже и он скончался.

Согласно данным издания, самого водителя гоночного автомобиля и штурмана госпитализировали.

Издание отмечает, что часть публики находилась в зоне, обозначенной красной лентой, то есть в запрещенном для нахождения месте. По факту происшествия прокуратура начала расследование. На месте происшествия работает около 60 спасателей и сотрудников полиции.

Гонка была приостановлена, префект департамента обратился к зрителям с просьбой разойтись и не использовать трассу. В Сен-Жюсте был открыт центр психологической помощи.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре начали расследование смертельного ДТП.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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