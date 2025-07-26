Вылетел с дороги и опрокинулся в кювет: в Павлодаре начали расследование смертельного ДТП

Смертельная авария случилась утром 26 июля на трассе Павлодар – Семей в 20 км от села Аккулы, сообщает Zakon.kz.

Водитель Тоуоta Corolla, не справившись с управлением, допустил опрокидывание машины в кювет.

"В результате аварии один пассажир погиб и еще два человека получили различные травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Автомобиль водворили на специальную стоянку. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Ранее водитель насмерть сбил пешехода на трассе Астана – Петропавловск и скрылся с места ДТП. 24-летнего подозреваемого задержали в Акмолинской области.