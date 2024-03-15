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Жена Евгения Петросяна поблагодарила подписчиков за поздравления

Жена Евгения Петросяна поблагодарила подписчиков за поздравления, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 11:44 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая супруга российского юмориста Евгения Петросяна решила поблагодарить многочисленную аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Несколько дней назад Татьяна Брухунова сообщила общественности о рождении дочери. Сделала она это на личной странице в Instagram 13 марта 2024 года.

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Но дата была выбрана не случайно. 13 марта помощнице Петросяна исполнилось 35 лет, а старшему сыну – четыре года.

Позднее любительница театров поблагодарила всех неравнодушных за добрые слова.

"13 марта 2024 года я запомню надолго! Во многом благодаря вам! Больше полутора тысяч сообщений в директ и столько же под постом. Я еще не успела ответить всем, но обязательно сделаю это. Вы необыкновенные. Спасибо за каждое доброе слово и смайлик. Спасибо!"Татьяна Брухунова

Стоит отметить, что у супругов разница в возрасте 43 года. В 2020 году у пары родился мальчик, в 2024 году – дочь. У комика есть старшая дочка Викторина, которой 55 лет.

Неравный брак Петросяна с Брухуновой часто становится поводом обсуждения со стороны комментаторов. Кроме того, градус хейта порой достигает невиданных пределов. Но молодая мама отвечает довольно холодно и просто: "Не смотрите".

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