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Мир

Пятая супруга Петросяна ответила, правда ли, что живет в квартире Степаненко

Татьяна Брухунова ответила, правда ли живет в квартире Степаненко, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 22:27 Фото: Instagram/bruhunova
Пятая супруга российского артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на новые слухи о том, что поселилась в квартире, которая раньше принадлежала Елене Степаненко, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала Starhit, что и не думала занимать территорию бывшей жены Петросяна.

"За минувшие две-три недели количество выброшенных обо мне фейков в медийное пространство возросло до такой степени, что молчать не хочется. Не буду оправдываться, но появилась информация, что я живу в квартире бывшей супруги своего супруга, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками. Смею вас заверить, я никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Елене Григорьевне Степаненко", – заявила Татьяна.

36-летняя супруга шоумена подчеркнула, что она не обделена недвижимостью.

"Я живу в своей квартире, в своем доме – и никогда на чужой территории не находилась. Вазочки мои!" – съязвила Брухунова.

В 2018-м народный артист развелся с Еленой Григорьевной и через год расписался с Татьяной. В 2020-м у супругов родился сын Ваган, а в 2023-м – дочь Матильда.

8 марта 2025 года стало известно о госпитализации Евгения Петросяна с кровотечением. Но позднее Татьяна Брухунова опровергла слухи о критическом состоянии своего мужа и госпитализации в реанимацию. 9 марта появилась информация, что состояние 79-летнего артиста стабилизировалось и его выписали из больницы. 10 марта пятая супруга опубликовала фото мужа, который играет с сыном.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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