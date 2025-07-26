Таиланд заявил, что конфликт с Камбоджей затронул третью страну

Тайская королевская армия заявила, что артиллерийские снаряды, применяемые Камбоджей в столкновениях с Таиландом, упали на территории соседнего Лаоса, сообщает Zakon.kz.

По данным издания The Nation, вооруженный конфликт между странами развернулись на границе юго-востоке Таиланда и севере Камбоджи – неподалеку от этой зоны находится и Лаос.

Вооруженные силы Таиланда назвали случившееся "ведением боевых действий вне правил" и призвали к их немедленному прекращению. Также Бангкок утверждает, что Пномпень преднамеренно организовал попадание снарядов на лаосскую территорию, чтобы дискредитировать военных Таиланда.

Бангкок подчеркнул, что найденные снаряды не являются тайскими. Речь идет об обстреле территории Лаоса дальнобойной артиллерией, отметила армия Таиланда.

Китайское агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в армии Лаоса передает, что последние распространенные данные о перестрелке между лаосскими и камбоджийскими военными не соответствуют действительности, но агентство со ссылкой на военных приводит данные о том, что в рамках столкновений между Таиландом и Камбоджей с 24 по 25 июля на территории Лаоса разорвалось 10 артиллерийских снарядов – чьих именно, не уточняется.

Пномпень, в свою очередь, данные о падении своих снарядов в Лаосе опроверг, отметив, что Лаос никаких обвинений не выдвигал, отмечает "Синьхуа".

Напряженность на границе двух стран возникла 23-24 июля. Тогда обе стороны сообщили о погибших и раненых, в том числе гражданских лицах.

Между Таиландом и Камбоджей много лет идет территориальный спор, в том числе из-за храмового комплекса Преах Вихеар, который признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1962 году Международный суд ООН постановил, что храм принадлежит Камбодже, однако Таиланд решение не признал и по-прежнему претендует на комплекс. Вспышки эскалации в спорной зоне были в течение всего этого года.

О том, что еще известно о столкновениях на границе Камбоджи и Таиланда, можно прочитать по этой ссылке.