Проливные дожди стали причиной приостановки боевых действий Таиланда и Камбоджи

Оперативный центр второй армии Таиланда заявил о том, что боевые действия в приграничных районах Камбоджи прекращены из-за проливных дождей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Nation, несмотря на временное затишье, гуманитарный кризис продолжает усугубляться. Таиландские власти эвакуировали 97 431 мирного жителя из зоны риска. Люди размещаются в гражданских пунктах сбора в четырех провинциях.

"Проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между тайскими и камбоджийскими войсками вдоль их общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обострения конфликта зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Также издание пишет, что 28 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) попали в различные районы провинции Бурирам.

Ранее сообщалось, что 13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда.

Вечером 25 июля 2025 года командование пограничной обороны провинций Чантхабури и Трат опубликовало заявление о том, что власти Таиланда ввели военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей.

О том, что известно о столкновениях на границе Камбоджи и Таиланда, можно прочитать по этой ссылке.