Проливные дожди стали причиной приостановки боевых действий Таиланда и Камбоджи
Как пишет газета The Nation, несмотря на временное затишье, гуманитарный кризис продолжает усугубляться. Таиландские власти эвакуировали 97 431 мирного жителя из зоны риска. Люди размещаются в гражданских пунктах сбора в четырех провинциях.
"Проливные дожди вынудили временно прекратить боевые действия между тайскими и камбоджийскими войсками вдоль их общей границы, хотя обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате обострения конфликта зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. Также издание пишет, что 28 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) попали в различные районы провинции Бурирам.
Ранее сообщалось, что 13 человек погибли в Камбодже из-за атаки Таиланда.
Вечером 25 июля 2025 года командование пограничной обороны провинций Чантхабури и Трат опубликовало заявление о том, что власти Таиланда ввели военное положение в восьми округах на границе с Камбоджей.
О том, что известно о столкновениях на границе Камбоджи и Таиланда, можно прочитать по этой ссылке.