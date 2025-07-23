В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной

Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров в формате тет-а-тет провели двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

Встреча продлилась меньше часа. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.

Что известно к этому часу:

Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских.

Умеров заявил, что Киев готов к прекращению огня. И предложил провести встречу лидеров РФ и Украины до конца августа".

Мединский: все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены.

Завершается обмен с украинской стороной по 250 пленных с каждой стороны, сообщил Мединский. Обмен по 1200 человек завершен. Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.

Россия готова обменять остающихся у Украины жителей Курской области (около 30 человек) на военных "или другие категории", заявил Мединский. Он подчеркнул, что в таком случае Киеву нужно называть вещи своими именами и не называть россиян "эвакуированными".

Россия предложила передать Украине еще 3000 тел погибших украинских военных. Этот обмен состоится, как только украинская сторона технически будет готова их принять.

Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Россия вновь предложила Украине рассмотреть возможность объявления на линии соприкосновения коротких перемирий – на 24-48 часов, чтобы можно было забрать убитых и раненых.

Российская и украинская делегация долго обсуждали содержание меморандумов о достижении мира, договорились продолжать обсуждение. По мнению Мединского, позиции по меморандумам очень далеки друг от друга.

Украина не намерена передавать России в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил замглавы украинского МИД.

Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской, сообщил Мединский.

Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров. Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. В тот же день Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции.