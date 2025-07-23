В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной
Фото: Zakon.kz
Главы переговорных делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров в формате тет-а-тет провели двустороннюю встречу во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.
Встреча продлилась меньше часа. По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, Турция обладает необходимой инфраструктурой для отслеживания соблюдения потенциального прекращения огня в Украине.
Что известно к этому часу:
- Россия и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских.
- Умеров заявил, что Киев готов к прекращению огня. И предложил провести встречу лидеров РФ и Украины до конца августа".
- Мединский: все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены.
- Завершается обмен с украинской стороной по 250 пленных с каждой стороны, сообщил Мединский. Обмен по 1200 человек завершен. Россия предложила Украине обмен еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.
- Россия готова обменять остающихся у Украины жителей Курской области (около 30 человек) на военных "или другие категории", заявил Мединский. Он подчеркнул, что в таком случае Киеву нужно называть вещи своими именами и не называть россиян "эвакуированными".
- Россия предложила передать Украине еще 3000 тел погибших украинских военных. Этот обмен состоится, как только украинская сторона технически будет готова их принять.
- Москва предложила Киеву сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн. Это будут группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам.
- Россия вновь предложила Украине рассмотреть возможность объявления на линии соприкосновения коротких перемирий – на 24-48 часов, чтобы можно было забрать убитых и раненых.
- Российская и украинская делегация долго обсуждали содержание меморандумов о достижении мира, договорились продолжать обсуждение. По мнению Мединского, позиции по меморандумам очень далеки друг от друга.
- Украина не намерена передавать России в рамках обмена гражданских или детей, но хочет их получить, заявил замглавы украинского МИД.
- Встреча Путина и Зеленского должна быть соответствующим образом подготовлена, эту позицию российская делегация донесла до украинской, сообщил Мединский.
- Россия завершила работу по списку украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров. Большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России.
- Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения новых договоренностей.
11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий. Позже Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины. Также Дональд Трамп призвал Киев согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. В тот же день Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции.
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