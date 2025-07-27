#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
544.87
639.02
6.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
544.87
639.02
6.88
Мир

Выяснилось, где в Европе чаще всего крадут мобильные телефоны

Кража мобильного телефона, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 08:52 Фото: pixabay
Великобритания заняла первое место в рейтинге европейских стран по количеству краж мобильных телефонов. Исследование проводилось в 12 европейских государствах, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, из Британии поступило больше всего заявлений о краже гаджетов. При этом число краж резко увеличилось в 2025 году – на 425% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего кражи происходят в Лондоне. На втором месте – город Бирмингем.

Как выяснилось, телефоны обычно воруют на улице. В транспорте и других общественных местах такие преступления совершают реже.

Всего в Лондоне украли более 70 тыс. мобильных телефонов. Эксперты считают, что реальное число краж может быть выше, потому что не все пострадавшие обращаются в полицию. Больше всего телефоны крадут в теплые летние месяцы и рождественские праздники.

Ранее президент РОО "Национальная лига потребителей" Светлана Романовская призвала казахстанцев проявить ответственность и внимательность к легальности своих мобильных устройств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Евросоюз сокращает свою помощь Украине
Мир
08:42, Сегодня
Евросоюз сокращает свою помощь Украине
Таиланд отправил боевых слонов на границу с Камбоджей
Мир
05:45, Сегодня
Таиланд отправил боевых слонов на границу с Камбоджей
Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам
Мир
04:59, 27 июля 2025
Британия и Австралия подписали соглашение по атомным подводным лодкам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: