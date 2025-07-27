Выяснилось, где в Европе чаще всего крадут мобильные телефоны

Великобритания заняла первое место в рейтинге европейских стран по количеству краж мобильных телефонов. Исследование проводилось в 12 европейских государствах, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, из Британии поступило больше всего заявлений о краже гаджетов. При этом число краж резко увеличилось в 2025 году – на 425% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего кражи происходят в Лондоне. На втором месте – город Бирмингем.

Как выяснилось, телефоны обычно воруют на улице. В транспорте и других общественных местах такие преступления совершают реже.

Всего в Лондоне украли более 70 тыс. мобильных телефонов. Эксперты считают, что реальное число краж может быть выше, потому что не все пострадавшие обращаются в полицию. Больше всего телефоны крадут в теплые летние месяцы и рождественские праздники.

Ранее президент РОО "Национальная лига потребителей" Светлана Романовская призвала казахстанцев проявить ответственность и внимательность к легальности своих мобильных устройств.