Выяснилось, где в Европе чаще всего крадут мобильные телефоны
По информации The Guardian, из Британии поступило больше всего заявлений о краже гаджетов. При этом число краж резко увеличилось в 2025 году – на 425% по сравнению с 2021 годом. Чаще всего кражи происходят в Лондоне. На втором месте – город Бирмингем.
Как выяснилось, телефоны обычно воруют на улице. В транспорте и других общественных местах такие преступления совершают реже.
Всего в Лондоне украли более 70 тыс. мобильных телефонов. Эксперты считают, что реальное число краж может быть выше, потому что не все пострадавшие обращаются в полицию. Больше всего телефоны крадут в теплые летние месяцы и рождественские праздники.
Ранее президент РОО "Национальная лига потребителей" Светлана Романовская призвала казахстанцев проявить ответственность и внимательность к легальности своих мобильных устройств.