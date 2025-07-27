В норвежской деревне готовы платить по 8,4 тыс. евро за каждого новорожденного

В небольшой деревне Лебесбю, которая находится на самом севере Норвегии, случился демографический кризис, сообщает Zakon.kz.

В населенном пункте проживает около 1300 человек, а за последнее время здесь рождалось всего около 10 детей в год, пишет Bild.

"Чтобы повысить рождаемость, местные власти ввели бонус за рождение ребенка – и он сработал: в этом году ожидается уже 15 детей", – отмечает издание.

За каждого новорожденного муниципалитет теперь выплачивает 100 000 крон – это примерно 8400 евро.

Отмечается, что детский бонус – не единственное, чем муниципалитет старается привлечь молодые семьи. Здесь также поддерживают местную экономику и жителей: построен новый детский сад и школа, активно развиваются частные предприятия.

В январе 2025 года сообщалось, что демографический кризис начался на Тайване, где рождаемость достигла рекордно низкого уровня.