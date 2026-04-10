"Русскую" и "украинскую" деревни ликвидировали на Бали

На индонезийском острове Бали ликвидировали "русские" и "украинские" деревни, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал губернатор острова И Ваян Костер.

"Стало приезжать все больше людей – и из России, из Украины. Затем произошла следующая стадия развития: эти туристы стали не только отдыхать, но некоторые начали инвестировать, открывать бизнес. С другой стороны, часть из них селилась в одном эксклюзивном районе. Это происходило в Убуде. В основном там были россияне, были и украинцы, и даже появилось выражение "русская деревня". Была и "украинская деревня", – рассказал он РИА Новости.

По словам И Ваяна Костера, такая практика противоречит принципам регулирования и культурной политики острова.

"Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской, ни украинской деревни. Если они живут здесь, пусть живут упорядоченно, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры", – подчеркнул он.

Местные власти провели проверки и приняли правовые меры, теперь на Бали нет ни "русской", ни "украинской деревни", заключил Костер.

Ранее некоторые отели на Бали усилили меры безопасности из-за серии насильственных преступлений, включая случаи сексуального насилия над иностранными туристами.