Морские организмы массово гибнут из-за водорослей, заполонивших пляжи Испании

Как пишет газета The Guardian, предполагается, что водоросль проникла в регион через балластные цистерны судов, проходящих по Суэцкому каналу. Отмечается, что за десятилетие водоросль распространилась вдоль южного побережья Испании, на Канарских островах, в Азорском архипелаге и дальше на север – в Кантабрийское море и Страну Басков.

Отмечается, что экономические последствия стали ощутимы уже сейчас. Пострадали туристические районы, такие как Кадис и Тарифа, где водоросль мешает серфингу и купанию. Ущерб нанесен и рыболовству – водоросль забивает сети, вытесняет кислород из воды и приводит к гибели морских организмов.

Как уточняется, наиболее тревожной ученые считают потерю биоразнообразия. На пляже Ла-Калета уже вытеснены многие местные виды растений. Водоросль прочно прикрепляется к скалам, свободно дрейфует и не имеет естественных хищников в регионе. Благодаря способности к половому и бесполому размножению, а также к абсорбции токсинов этот вид практически невозможно уничтожить.

🇪🇸The beaches of the Spanish city of #Cadiz in the autonomous community of #Andalusia have been overrun by #Rugulopterix okamurae, a seaweed that traditionally lives in #Asia. Since May, authorities have removed 1,200 tons of seaweed from #LaCaleta beach alone, a maximum of 78… pic.twitter.com/0F46XdATRK