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Мир

Морские организмы массово гибнут из-за водорослей, заполонивших пляжи Испании

берег оккупировали водоросли, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 22:10 Фото: скриншот
Популярные пляжи на юге Испании и Гибралтарского пролива заполонили морские водоросли из Юго-Восточной Азии. Местные власти опасаются по поводу масштабной угрозы биоразнообразию региона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Guardian, предполагается, что водоросль проникла в регион через балластные цистерны судов, проходящих по Суэцкому каналу. Отмечается, что за десятилетие водоросль распространилась вдоль южного побережья Испании, на Канарских островах, в Азорском архипелаге и дальше на север – в Кантабрийское море и Страну Басков.


"С мая местные власти Кадиса удалили 1200 т водоросли Rugulopteryx okamurae с Ла-Калеты, самого популярного пляжа города, в том числе 78 т за один день", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экономические последствия стали ощутимы уже сейчас. Пострадали туристические районы, такие как Кадис и Тарифа, где водоросль мешает серфингу и купанию. Ущерб нанесен и рыболовству – водоросль забивает сети, вытесняет кислород из воды и приводит к гибели морских организмов.

Как уточняется, наиболее тревожной ученые считают потерю биоразнообразия. На пляже Ла-Калета уже вытеснены многие местные виды растений. Водоросль прочно прикрепляется к скалам, свободно дрейфует и не имеет естественных хищников в регионе. Благодаря способности к половому и бесполому размножению, а также к абсорбции токсинов этот вид практически невозможно уничтожить.

Ранее ученые Китая предупредили о серьезных последствиях из-за перегрева океанов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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