Казахстан и ЕС приняли совместное заявление о новом этапе стратегического партнерства

По итогам переговоров глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняли Совместное заявление, сообщает Zakon.kz.

Полный текст заявления, который опубликовала пресс-служба Акорды, представлен ниже.

"23 июня 2026 года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев совершил официальный визит в Брюссель и провел встречу с Президентом Европейского Совета Антониу Коштой и Президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Лидеры приветствовали визит Президента К. К. Токаева как мощный сигнал о крепнущем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Европейским Союзом (ЕС) в период возрастающей геополитической важности обеспечения транспортной взаимосвязанности, энергетической безопасности и устойчивых цепочек поставок. Они подтвердили свое стремление к углублению сотрудничества в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским Союзом (СРПС), 10-летие подписания которого отмечалось в 2025 году.

Президенты подчеркнули роль Европейского Союза в качестве ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана и договорились о дальнейшем совершенствовании инвестиционного климата и укреплении сотрудничества в стратегических секторах, в том числе в рамках положений стратегии ЕС "Глобальные ворота", применимых к Центральной Азии, в частности, в сферах критически важных сырьевых материалов, энергетики, транспорта, цифровизации и новых технологий.

Они подчеркнули стратегическую важность Транскаспийского международного транспортного маршрута и приветствовали расширение сотрудничества в рамках стратегии ЕС "Глобальные ворота". Лидеры приветствовали подписание Горизонтального авиационного соглашения и успешное завершение обсуждения на уровне переговорщиков соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии, которые усилят взаимосвязанность и контакты между гражданами Казахстана и Европейского Союза.

Президенты подтвердили важность сотрудничества в сфере критически важных сырьевых материалов и выразили приверженность выполнению Дорожной карты по реализации стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом в вопросах устойчивого сырья, батарей и создания цепочек стоимости "зеленого" водорода. Они также подчеркнули значимость надежного энергетического сотрудничества, признав роль Казахстана в качестве важного поставщика нефти и урана в Европу и потенциал для более тесного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и мирного использования атомной энергии. Они приветствовали продолжающийся конструктивный диалог по санкциям.

Лидеры приветствовали укрепление сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), включая подписание с ЕИБ Соглашения о поддержке транспортной взаимосвязанности (150 млн евро) и Меморандума о взаимопонимании с ЕБРР о создании в Казахстане национальной химико-аналитической лаборатории, аккредитованной на международном уровне.

Эти инициативы будут реализованы в партнерстве с ЕС в рамках подхода "Team Europe". Также выражено поощрение учреждению представительства ЕИБ в Астане, как это предусмотрено Декларацией саммита "Центральная Азия – ЕС" 2025 года.

Президенты приветствовали подписание Сертификационного соглашения между "Air Astana" и "Airbus", предусматривающего поставку до 50 воздушных судов A320neo/A321neo общей стоимостью 7,145 млрд евро. Они отметили это соглашение как наглядный пример углубления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом в сферах авиации, инноваций, транспортной взаимосвязанности и привлечения инвестиций частного сектора.

Президенты подтвердили свою приверженность активным действиям в области климата и переходу к "зеленой" энергетике, поддерживая при этом тесный диалог в целях повышения конкурентоспособности и экономического сотрудничества. Они также приветствовали расширение сотрудничества в сферах образования, исследований и инноваций, в том числе в рамках программ "Erasmus+" и "Horizon Europe".

Европейский Союз воздал должное повестке политических реформ, проводимых в Казахстане, и отметил принятие новой Конституции посредством республиканского референдума в марте 2026 года. Лидеры приветствовали продолжение диалога по правам человека, верховенству права и борьбе с коррупцией, включая сотрудничество с Венецианской комиссией, а также практическое сотрудничество в рамках программ "TAIEX" и "Twinning".

Президенты подтвердили свою общую приверженность миру, безопасности и стабильности, а также принципам Устава ООН, включая суверенитет, территориальную целостность и мирное урегулирование споров. Они подчеркнули важность эффективного многостороннего подхода, основанного на принципах Организации Объединенных Наций, и подтвердили поддержку мирного разрешения конфликтов. Лидеры также подчеркнули важность укрепления глобального режима разоружения и нераспространения, включая поддержку зон, свободных от ядерного оружия. Европейский Союз принял к сведению инициативу Казахстана о создании Международной водной организации в рамках системы ООН для решения глобальных проблем, связанных с водой.

Президенты приветствовали повышение уровня отношений между Центральной Азией и Европейским Союзом до стратегического партнерства и отметили итоги Регионального экологического саммита, состоявшегося в Астане в апреле 2026 года. Они подчеркнули важность укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии для обеспечения общего процветания, жизнестойкости, устойчивого развития и стабильности".

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Президент Токаев прибыл в Брюссель 22 июня 2026 года. Касым-Жомарта Токаева встретили специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.