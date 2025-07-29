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Мир

В Австралии пассажир самолета напал на члена экипажа из-за замечания после уборной

конфликт из-за уборной для пассажира самолета грозит уголовным скором, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 18:54 Фото: pixabay
В австралийском аэропорту Перта пассажир сходил в уборную перед вылетом и оказался под угрозой 14 лет тюрьмы после замечания бортпроводника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, самолет уже готовился к взлету рейсом в Брисбен, но 59-летний Шон Джозеф Хоуленд решил посетить уборную. Член экипажа просил мужчину сесть на место и пристегнуться, однако тот не послушался. Освободив туалет, он не сдержался и толкнул отчитавшего его бортпроводника.

Уточняется, что пилоты вызвали на борт полицию. Хоуленда арестовали, но он отказался сотрудничать с правоохранителями. За нападение на члена экипажа ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пассажир напал на бортпроводника после приземления и скрылся в испанском аэропорту.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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