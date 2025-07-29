В Австралии пассажир самолета напал на члена экипажа из-за замечания после уборной

В австралийском аэропорту Перта пассажир сходил в уборную перед вылетом и оказался под угрозой 14 лет тюрьмы после замечания бортпроводника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, самолет уже готовился к взлету рейсом в Брисбен, но 59-летний Шон Джозеф Хоуленд решил посетить уборную. Член экипажа просил мужчину сесть на место и пристегнуться, однако тот не послушался. Освободив туалет, он не сдержался и толкнул отчитавшего его бортпроводника.

Уточняется, что пилоты вызвали на борт полицию. Хоуленда арестовали, но он отказался сотрудничать с правоохранителями. За нападение на члена экипажа ему грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что пассажир напал на бортпроводника после приземления и скрылся в испанском аэропорту.