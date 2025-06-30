Дайвер показал самое опасное место для купания в Актау

Дайвер из Актау Канат Абдиев опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором рассказал о потенциальной опасности купания на одном из пляжей города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, Канат Абдиев записал видео под водой, на котором запечатлел дно одного из популярных мест в городе.

По его словам, опасность представляет участок побережья в 7А микрорайоне, где на дне находятся острые камни, способные причинить травмы отдыхающим.

В видео Канат Абдиев обратился к родителям с призывом проявлять бдительность во время отдыха у воды и внимательно следить за детьми.

"Родители, настоятельно рекомендую не отпускать сюда детей – здесь опасное место для купания", – предупредил дайвер.

Дайвер из Актау регулярно очищает дно Каспия от мусора, защищая морских обитателей. В последний раз ему удалось очистить территорию площадью 1270 квадратных метров от пластика, бутылок и пищевых отходов.

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