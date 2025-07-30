На Камчатке произошло мощное землетрясение
Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуостров, говорится на сайте регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем.
BREAKING: 8.0-magnitude earthquake hits off Russia's Kamchatka region – PTWC pic.twitter.com/4uFjXYq17O— blesha (@blesha_bs) July 29, 2025
Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. На побережье Авачинского залива после землетрясения объявили угрозу цунами.
BREAKING: The earthquake off Russia’s Kamchatka Peninsula has been upgraded to a magnitude 8.7. pic.twitter.com/svu46Dl9gF— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 30, 2025
Также 30 июля сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале о мощном землетрясении в Северо-Курильске магнитудой 7,9.
"Там также объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей", – написал он.
Угроза цунами также объявлена в Японии и США.
Фото: tsunami.gov
Согласно новым исследованиям, континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью.