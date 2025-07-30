На Камчатке произошло мощное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло на Камчатке в ночь на 30 июля, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуостров, говорится на сайте регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем.

BREAKING: 8.0-magnitude earthquake hits off Russia's Kamchatka region – PTWC pic.twitter.com/4uFjXYq17O — blesha (@blesha_bs) July 29, 2025

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. На побережье Авачинского залива после землетрясения объявили угрозу цунами.

BREAKING: The earthquake off Russia’s Kamchatka Peninsula has been upgraded to a magnitude 8.7. pic.twitter.com/svu46Dl9gF — Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 30, 2025

Также 30 июля сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале о мощном землетрясении в Северо-Курильске магнитудой 7,9.

"Там также объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей", – написал он.

Угроза цунами также объявлена в Японии и США.

Фото: tsunami.gov

Согласно новым исследованиям, континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью.